Fransa ve Avustralya arasında denizaltı krizinden sonra ilk görüşme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, iki ülke arasındaki denizaltı krizinden sonra Avusturya Başbakanı Scott Morrison'la ilk defa bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Elysee Sarayı tarafından yapılan açıklamada, Macron'un Morrison'a iki ülke arasındaki güveni zedelediğini ve ilişkileri onarmanın Canberra yönetimine bağlı olduğunu söylediği aktarıldı.

Macron'un, Morrison'a Avustralya'nın denizaltı projesini durdurma kararının Fransız ve Avustralyalı şirketler içinde belirsizlik yarattığını söylediği bildirildi.

Macron'un aynı zamanda BM İklim Değişikliği Zirvesi öncesi Morrison'a kömür madenciliğini ve enerji üretiminde kömür kullanımını durdurma taahhütünü yerine getirme çağrısı yaptığı kaydedildi.

Avustralya Başbakanlığı tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Karşılıklı ilişkiler konusunda samimi bir görüşme gerçekleştirdiler. Başbakan, özellikle Hint-Pasifik'teki ortak çıkarlarımızı üzerinde yapacağımız işbirliklerini heyecanla bekliyor. Morrison, ayrıca Macron'a Avustralya'nın 2050 yılına kadar sıfır emisyona sahip olma taahüttünden de bahsetme fırsatı buldu" denildi.

Avustralya'nın Fransa'yla 90 milyar dolarlık denizaltı anlaşmasını dondurarak İngiltere ve ABD'yle AUKUS adlı nükleer güçlü denizaltı anlaşması yapması iki ülke arasında diplomatik gerilime yol açmıştı.