Fransa Türkiye'yi seyahat için 'kırmızı liste'ye aldı

Fransa'nın Türkiye Büyükelçiliği'nin yaptığı açıklamaya göre, ülkeye seyahatler için oluşturulan tedbirler kapsamında Türkiye "kırmızı listeye" alındı.

Pazar günü itibariyle uygulamaya konulacak tedbirler kapsamında Türkiye yeniden kırmızı bölge olarak sınıflandırılan ülkeler arasında yer alacak.

Fransa, salgının durumu açısından ülkeleri yeşil, turuncu ve kırmızı olmak üzere 3 ayrı listede değerlendiriyor. Yeşil listede bulunan ülkelerden seyahat için bir engel bulunmazken kırmızı listede bulunan ülkelerden yolcular ancak zorunlu hallerde Fransa'ya giriş yapabiliyor. Yolcuların ülkeye girişlerinde negatif Covid-19 testini ibraz etmesi ve aşı vurulmadıysa zorunlu olarak 10 gün karantinada kalması gerekiyor.

Türkiye'nin şimdiye kadar bulunduğu "turuncu liste" ülkelerindense Fransa'ya gitmek isteyen ve Covid-19 aşısı yaptıran kişilerin, ülkeye giriş için zorunlu sebep belirtmesine gerek bulunmuyor ancak negatif test sonucunu ibraz etmesi gerekiyor.

📌 SARS-CoV-2 virüs enfeksiyonunun dolaşım alanlarını belirleyen 26 Ağustos 2021 tarihli kararname ile; #Fransa🇫🇷 ve 🇹🇷 arasındaki seyahatlerde: #Türkiye🇹🇷 28 Ağustos saat 23:59'dan itibaren turuncu bölgeden 🟠 yeniden kırmızı bölgeye geçiyor 🔴

⤵️ https://t.co/XW44Ww9Hxr — La France en Turquie (@FranceenTurquie) August 27, 2021

Karar nasıl işleyecek?

Pazar gününden itibaren tedbirleri uygulayacak olan Fransa, kırmızı liste sınıflandırmasından kaynaklanan yeni tedbirlerden, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından onaylanmış aşılar ile aşılanmış kişilerin muaf olacağının altını çizdi. Türkiye'de EMA tarafından onaylanan aşılar arasında Pfizer/BionTech'in koronavirüs aşısı bulunuyor.

Ancak, direkt uçuşla veya üçüncü bir ülkede 14 günden daha kısa bir süre geçirdikten sonra transit olarak Fransa’ya gitmek isteyen ve Fransa topraklarına girme hakkı bulunan aşılanmamış kişiler zorunlu bir sebep sunmak durumundalar.

Tedbirler kapsamında bu kişiler ayrıca:

Uçağa binmeden önce havayolu şirketine ve sınır kontrol yetkililerine, 48 saatten daha kısa bir süre önce yapılmış negatif sonuçlu bir PCR testi veya antijen testi ibraz etmek durumundalar (12 yaşından küçük çocuklar bu yükümlülükten muaftır);

Fransa’ya vardıktan sonra antijen testi yaptırmak durumundalar;

Fransa’ya vardıklarında, masrafları tamamen kendileri tarafından karşılanmak üzere, valilik kararnamesi ile ilan edilecek 10 günlük bir karantinaya tabi olacaklar. Söz konusu tedbire riayet edilip edilmediği emniyet ve jandarma görevlileri tarafından kontrol edilecek. İhlali, en az 1000 avro para cezası ile sonuçlanacak;

Kendilerini, idare tarafından sağlanan bir konaklama yerinin dışında bir yerde tecrit etmeleri durumunda (karantinaya tabi tutulan kişilere yardımcı olmak amacıyla mahalli tecrit destek hücreleri oluşturulmuştur) veya uluslararası bir bölgeden transit geçişte bulunmamaları durumunda, ihtiyaç duyulduğunda kontrol memurlarının karantina veya tecrit önleminin yerine getirilip getirilmediğini doğrulamalarını sağlayacak, uygun bir konaklama yeri (otel veya benzeri) veya ev adresini belirten ve ihtiyaç halinde söz konusu konaklama yerine erişim şartlarını açıklayan, bir belge sunmak durumundalar.

Öte yandan seyahat edecek şahıslar ayrıca koronavirüs enfeksiyonuna dair herhangi bir semptom taşımadıklarına, seyahatlerinden önceki 14 günlük süre içinde bir vaka ile temaslı olmadıklarına ve sadece on bir yaşından büyük yolcular için geçerli olmak üzere, Fransa'ya vardıkları takdirde koronavirüs testi yaptırmayı kabul ettiklerine dair yeminli bir beyanda bulunmak durumundalar.