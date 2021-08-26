İngiltere Türkiye'yi 'kırmızı liste'den çıkarmadı

İngiltere Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında seyahat için kurallarını güncellerken "kırmızı", "sarı" ve "yeşil" listelerini de güncelledi.

Mevcut kurallara göre "kırmızı liste"de kalan Türkiye'den İngiltere'ye yalnızca İngiltere yurttaşları ve oturma izni olanlar gidebiliyor ve 11 gecelik otel karantinası için 2 bin 285 sterlin ücret ödemesi gerekiyor.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre Türkiye'den İngiltere'ye gelip otel karantinasından muaf olmanın tek yolu, sarı veya yeşil listedeki bir ülkede 10 gece geçirmek.

İngiltere'nin güncellemesinde Tayland ve Karadağ'ın da Pazartesi sabah 4'ten itibaren kırmızı listeye geçirileceği açıklandı, Kanada, Danimarka, Finlandiya, Liechtenstein, Litvanya ve İsviçre ise sarı listeden yeşil listeye alındı.

Sarı listedeki ülkelerden İngiltere'ye gelenlerin 10 gün ev karantinasına girip iki PCR testi yaptırması, yeşil listedeki ülkelerden gelenlerin ise karantinaya girmeden yalnızca 2. günde bir PCR testi yaptırması gerekiyor.