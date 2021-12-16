Fransa İngiltere ile zorunlu olmayan seyahatleri yasaklıyor

Fransa hükümetinden yapılan açıklamada Cumartesi geceyarısından itibaren İngiltere’ye seyahat edeceklerin ve İngiltere’den gelecek aşılı ve aşısız kişilerin zorunlu bir gerekçesi olması gerektiği bildirildi. Açıklamada seyahatlerin turistik ya da iş gerekçesiyle yapılamayacağı bildirildi.

AFP’nin haberine göre Fransa hükümeti uygulamanın gerekçesini İngiltere’de Omikron varyantının son derece hızlı yayılması olarak açıkladı.

Öte yandan Fransa ve AB vatandaşlarının İngiltere’den Fransa’ya dönebilecekleri belirtildi.

Fransa hükümeti sözcüsü Gabriel Attal da BFMTV kanalına yaptığı açıklamada “Halihazırda sahip olduğumuzdan çok daha sıkı bir sistem kuracağız” dedi.

Attal hatırlatıcı dozla aşılama kampanyası boyunca ülkeye daha az Omikron varyantıyla enfekte vaka girmesini sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.

Ayrıca ülkeye dönen yolculardan son 24 saatte alınmış negatif test sonucu istenecek ve en az 7 gün karantinada kalmaları gerekecek. Bu karantina süresi Fransa’da yapılan test sonucunun negatif çıkması durumunda 48 saate düşürülecek.

İngiltere’de Çarşamba günü 78 bin 610 yeni Covid-19 vakası tespit edilmişti.

Öte yandan İngiltere ile Fransa arasındaki seyahat kısıtlamalarının göçmen sorununundan balıkçılık krizine kadar iki ülke arasında Brexit sonrası artan bir dizi gerilim başlığının da bir yansıması olduğu yorumları yapılıyor.