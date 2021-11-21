Fransa, Guadeloupe Adası'na özel harekat polisleri gönderdi

Fransa'nın denizaşırı topraklarından Guadeloupe Adası'nda Covid-19 kısıtlamalarına karşı protestolar üçüncü gününde devam ederken, Paris daha önce gönderdiği 200 özel harekat polisine ek olarak Pazar günü adaya 50 özel harekat polisi daha gönderdi.

Karayip adalarından Guadeloupe'da gösteriler üçüncü gününe girerken yolların barikatlarla kapatıldığı, bazı binaların ateşe verildiği ve işyerlerinin yağmalandığı aktarılıyor.

Adanın en büyük kenti Pointe-a-Pitre'de 3 kişinin silahla yaralandığı, bunlardan birinin balkonunda mermilerin hedefi olan 80 yaşındaki bir kadın olduğu belirtildi.

AP'nin haberine göre çıkan olaylarda bir itfaiyeci ile bir polis yaralanırken, Morne-à-l’Eau'da bir polis istasyonu da ateşe verildi.

Fransa'nın restoranlar, kafeler, kültür merkezleri, spor salonları ve uzun mesafeli yolculuklar için Covid-19 sağlık kartını zorunlu kılmasını protesto için başlayan gösterilerde en az 31 kişi gözaltına alındı.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin "devletin kararlı duracağı" açıklamasını yaparken, adada Cuma gününden itibaren akşam 18.00 ile sabah saat 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.