Fransa el koyduğu İngiliz balıkçı teknesini serbest bıraktı

İngiltere Çevre Bakanı George Eustice, Fransa’nın karasularında izinsiz avlandığı gerekçesiyle el koyduğu İngiliz balıkçı teknesini serbest bıraktığını belirterek, Fransa’nın, balıkçılık krizi nedeniyle uygulayacağı yaptırımları ertelemesini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Öte yandan, geçtiğimiz hafta Fransa polisi eşliğinde Le Havre Limanı rıhtımına bağlanan Cornelis Gert Jan adlı trol teknesinin takip verilerine göre, teknenin limandan henüz ayrılmadığı belirtildi.

Fransa, İngiltere’ye yönelik yaptırımları erteledi

Fransa, Brexit sonrası İngiltere'nin Fransız balıkçılara çok az ruhsat vermesi nedeniyle 2 Kasım’dan itibaren İngiliz balıkçı gemilerinin Fransız limanlarına yüklerini boşaltmasını yasaklama ve kamyonlar üzerindeki gümrük kontrollerinin artırılması gibi yaptırımları erteleme kararı almıştı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un dün yaptığı açıklamada, her iki tarafın müzakerecilerinin Brexit sonrası balıkçılık hakları konusundaki anlaşmazlıkları ortadan kaldırmak için yeni teklifler üzerinde çalışabilmek adına İngiltere'ye yönelik planlanan ticari yaptırımların 1 gün ertelediğini belirtmişti.

İskoçya’nın Glasgow kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’na (COP26) katılan Macron, "Anladığım kadarıyla İngilizler yarın başka tekliflerle bize geri dönecekler. Tüm bunlar üzerinde çalışılacak. Günün sonunda yarın nerede olduğumuzu göreceğiz, işlerin gerçekten değişip değişmediğini göreceğiz" diye konuşmuştu.

'Kriz 48 saat içinde çözülmeli'

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ise yaptığı açıklamada, "Fransızlar, Manş Adaları ve balıkçılık endüstrimiz de dahil olmak üzere tamamen mantıksız tehditlerde bulundular ve bu tehditleri geri çekmeleri gerekiyor, aksi takdirde harekete geçmek için AB ile olan ticaret anlaşmamızın mekanizmalarını kullanacağız" ifadelerini kullanmış, sorunun önümüzdeki 48 saat içinde çözülmesi gerektiğini söylemişti.

İngiltere Başbakanı Johnson ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Roma’da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında bir araya gelmiş, iki ülke arasında tırmanan balıkçılık krizini görüşmüştü. (İHA)