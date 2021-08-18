Fransa Dışişleri Bakanı: Taliban değişip değişmediğini kanıtlamalı

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, "Taliban'dan davranışlarıyla, söyledikleri gibi değiştiklerini göstermelerini istedim, bunu kanıtlamak onlara kalmış. Fransa, Afgan halkının yanındadır" dedi.

Le Drian, bu sabah yaptığı açıklamada 25 Fransız vatandaşı ve 184 Afgan vatandaşının Afganistan'dan tahliye edildiğini söyledi.

Le Drian, "Kabil'de başlatılan tahliye operasyonları devam ediyor. 17-18 Ağustos gecesi 216 kişiyle Kabil-Abu Dabi arasında yeni bir uçuş düzenlendi. Aynı zamanda 25'e yakın hemşehrimizi ve korunmaya ihtiyacı olan 184 Afganı tahliye etmemizi sağlıyor" dedi.

Açıklamaya göre, tahliye edilenler arasında dört Hollandalı, bir İrlandalı ve iki Kenyalı da vardı.

Bakan, "Bu operasyon, diğer şeylerin yanı sıra, büyükelçiliğin hizmetleri havaalanına taşınırken Kabil'deki Fransız büyükelçiliğine sığınan hem Fransız hem de Afgan çok sayıda insanın tahliyesine izin verdi" dedi.

Ülkenin Savunma Bakanı Florence Parly de Salı günü yaptığı açıklamada, ülkenin Fransız vatandaşlarını Afganistan'dan tahliye etmek için Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden Afganistan'a bir hava koridoru kurduğunu söyledi.