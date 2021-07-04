Fransa Cezayir'de nükleer denemeler yaptığı alanların haritalarını vermeyi kabul etmiyor

Cezayir Savaş Gazileri Bakanı Tayyib Zeytuni, Fransa'nın, 1960'larda Cezayir çölünde nükleer denemeler gerçekleştirdiği alanların belirlenmesini sağlayacak topoğrafik haritaları vermeyi kabul etmediğini söyledi.

Zeytuni, Cezayir'in 5 Temmuz 1962'de Fransa sömürgesinden kurtuluşunun 59. yılı dolayısıyla Cezayir haber ajansı APS'ye konuştu.

"Fransa, radyoaktif ve kimyasal atıkların gömüldüğü ve hâlâ açığa çıkarılmamış olan alanların belirlenmesini sağlayacak topoğrafik haritaları vermeyi kabul etmiyor" diyen Zeytuni, Paris yönetiminin, bu atıkların bulunduğu alanların temizlenmesi ya da bu denemelerden zarar görenlerin tazmini için hiçbir girişimde bulunmadığını belirtti.

AA'nın aktardığına göre Zeytuni, Fransa'nın nükleer denemelerinin, çevreye ve insana zarar veren radyoaktif etkilerinin hâlâ devam ettiğini ve bunların, işlenen suçların su götürmez bir kanıtı olduğunu sözlerine ekledi.

Fransa'nın 1960-1966 yıllarında Cezayir Çölü'nde 4'ü yerin üstünde 13'ü de yer altında olmak üzere en az 17 nükleer deneme yaptığı belirtiliyor.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun da haziran başında Fransız haftalık dergisi Le Point'e verdiği mülakatta, "Fransa'dan nükleer deneme sahalarını temizlemesini istiyoruz" demişti.