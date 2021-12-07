Fransa: Batılı güçler Ukrayna'nın egemenliğine saygı duyulmasını sağlayacak

Fransa Cumhurbaşkanlığı, "Batılı güçlerin Ukrayna'nın egemenliğine saygı duyulmasının sağlanması konusunda kararlı" olduğuna dair bir açıklama yaptı.

Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere ve ABD'nin ortak bir telefon görüşmesi yaptığı belirtilen açıklamada, "Ülke liderleri, Avrupa'da barış ve güvenliği koruma taahhütlerini ifade etti" denildi

Açıklamada, Rusya'nın "Normandiya Dörtlüsü" görüşmeleri kapsamında Ukrayna'yla müzakerelere yeniden başlaması gerektiği söylendi.

ABD Başkanı Joe Biden'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün bir video konferans yapacak. Video konferans öncesinde Beyaz Saray, "ABD, Moskova'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Doğu Avrupa'daki askeri varlığını artıracak" açıklamasında bulundu.

ABD basınında Rusya'nın yeni yılın başında 175 bine yakın askerle Ukrayna'yı işgal edeceğine dair iddialar yer almıştı. Moskova, söz konusu iddiaları yalanladı.