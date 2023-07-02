Fransa Başbakanı Borne: Ülkede düzeni yeniden tesis edene kadar çalışacacağız

Polisin 17 yaşındaki bir genci vurarak öldürmesini takiben başlayan eylemlere ilişkin açıklamada bulunan Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, "düzeni yeniden tesis edene kadar çalışacaklarını" söyledi.

Borne, L'Hay-les-Roses bölgesinde yaptığı açıklamada, "hükümetin son günlerde ülkede düzeni yeniden tesis etmek için çok çalıştığını" ifade ederek, "kamu binalarına yapılan saldırıların kabul edilemeyeceğini" ifade etti.

Hiçbir şiddet olayına geçit vermeyeceklerini söyleyen Borne, aylardır "seçilmişlere" yönelik saldırılar yapıldığını öne sürdü. Borne, belediye başkanları gibi "seçilmişlere" yönelik saldırıların failleri için cezaları ağırlaştırmak istediklerini belirtti. (AA)