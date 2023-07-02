Fransa'da protestolar: Şanzelize tahliye edildi

Fransa'da bir gencin polis kurşunuyla ölmesiyle başlayan protestoların 5. gecesinde ülkede 45'i başkent Paris'te olmak üzere 121 kişi gözaltına alındı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Paris başta ülkenin birçok kentinde protestolar devam ediyor.

Protestoların yoğunlaştığı kentlerde konuşlanan zırhlı araçlar ve özel ekiplere karşın sık sık şiddet olaylarına sahne olan protestolar 5. gününde sürüyor.

Polis kaynakları, kamu düzenini bozdukları gerekçesiyle ülkede 45'i Paris'te 121 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Öte yandan dünkü gösterilerin 4. gecesinde şiddet olaylarıyla ilgili oldukları gerekçesiyle 200 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede bir gencin polis kurşunuyla öldürülmesiyle patlak veren olaylar nedeniyle 2-4 Temmuz'da Almanya'ya yapacağı ziyareti erteledi.

Şanzelize tahliye edildi

Polis, Paris’in en işlek caddesi Şanzelize’den turistler dahil herkesi tahliye etti.

Şanzelize'nin tahliyesinin ardından protestocular birçok noktadan caddeye girmeye çalıştı.

"Nael için adalet" sloganları atan göstericilere polis müdahale etti.

Şiddetli protestolar

Fransız polisi 27 Haziran'da Nanterre'de, içinde 3 kişi bulunan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki Nael M. adlı sürücüyü öldürmüştü.

Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.

Genci öldüren polis açığa alınmış ve tutuklu olarak yargılanmasına karar verilmişti.

Ülkenin birçok yerinde hala devam eden olaylı protestolarda, şu ana kadar 2000'e yakın kişi gözaltına alındı. (AA)