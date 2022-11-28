Fransa: Avrupa ABD'nin sübvansiyon paketine karşı ekonomik çıkarlarını savunmalı

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, ülkesinin ABD'nin enflasyonla mücadele yasası tarafından getirilen vergi ve sınırlardan bazı muafiyetleri müzakere edeceğini açıkladı. Le Maire, Avrupa'nın blok olarak ABD'ye karşı ekonomik çıkarlarını korumak için harekete geçmesi gerektiğini dile getirdi.

France 3'e konuşan Le Maire, "Fransa, ABD yönetiminin getirdiği bazı görev ve sınırlamalar için muafiyet isteyebilir. Ama kendimize sormamız gereken asıl soru, bizi nasıl bir küreselleşmenin beklediği olmalı" dedi.

"Çin, Çin üretimini destekliyor. ABD, Amerikan üretimini destekliyor" diyen Fransa Maliye Bakanı Le Maire, "Avrupa'nın Avrupa üretimini desteklemesinin zamanı geldi. Tüm Avrupa ülkeleri, ABD kararları karşısında ekonomik çıkarlarımızı daha iyi korumayı ve savunmayı öğrenmemiz gerektiğini anlamalı" yorumunda bulundu.

ABD tarafından açıklanan Enflasyon Düşürme Yasası'nda, ABD'li imalatçıları korumaya yönelik büyük sübvansiyon paketi sağlanacağı açıklanmıştı. ABD'nin planı, Avrupa'ya ekonomik darbe indireceği yorumlarına neden olmuştu. ABD’de yürürlüğe girecek Enflasyon Düşürme Yasası ile Avrupalı şirketlerin yatırımlarını ABD'ye taşıması gündeme gelmişti.

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron gelecek hafta ABD'yi ziyaret edecek. Ziyaretteki en önemli gündem maddelerinden birisinin ABD'nin Enflasyon Düşürme Yasası olacağı bildirildi.