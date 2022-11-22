Küresel rekabette yeni perde: Avrupalı şirketler ABD'ye mi göçecek?

ABD’de 1 Ocak’ta yürürlüğe girecek enflasyonu düşürmeye yönelik yasanın ardından Avrupalı şirketlerin yatırımlarını ABD'ye taşıyabileceği konuşuluyor.

İngiliz Financial Times gazetesinde yer alan habere göre, Volkswagen, BMW ve Goldman Sachs gibi şirketlerle çalışan İsveçli pil üreticisi Northvolt şirketi, üretimini artırmak için ABD'ye taşınmaya hazırlanıyor.

Northvolt, ABD'de yürürlüğe girecek Enflasyon Düşürme Yasası (IRA) ile ülkedeki fabrikalara 600 milyon ila 800 milyon dolar aralığında sübvansiyon imkanı tanınacağını belirtiyor. Bu, Almanya'ya kıyasla 155 milyon avro ek teşvik anlamına geliyor.

Northvolt CEO'su Peter Carlsson, gazeteye yaptığı açıklamada, "IRA, momentumu büyük oranda Avrupa'dan ABD'ye taşıyor. Avrupa'nın yanında Asyalı üreticiler de stratejik plan ve yatırımlarını Kuzey Amerika'ya yöneltme aşamasında" ifadelerini kullandı

İspanya merkezli enerji şirketi Iberdrola'nınsa küresel üretiminin yarısını ABD'ye taşımayı planladığı aktarıldı. Fransız uçak motoru üreticisi Safran'ın da ABD'deki yasayla birlikte yatırım planlarını yeniden gözden geçireceği söyleniyor.

ABD'de yürürlüğe girecek yasanın Avrupa Birliği (AB) başkentlerinde endişeye neden olduğuna işaret ediliyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçtiğimiz hafta Fransız şirket yöneticileriyle yaptığı toplantıda, "Bu noktada Avrupa'da bir uyanışa ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum" dedi. Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck ise, IRA yasasını "aşırı" olarak nitelendirerek, yasanın Avrupa'daki yatırımların süpürülmesine neden olacağını ifade etti.

IRA'yı yürürlüğe koyacak olan Washington'u Dünya Ticaret Örgütü (WTO) kurallarını çiğnemekle suçlayan AB yönetimi, anlaşmazlığın giderilmesi için Biden yönetimiyle masaya oturdu. AB ülkeleri, yasa kapsamında verilecek sübvansiyonların düşürülmesini talep ediyor. AB yönetiminin bu yasadan en çok elektrikli otomobil üretiminin etkileneceğini düşündüğü belirtiliyor.

Buna karşılık, ABD'li yetkililer AB'nin şirketlere daha çok sübvansiyon vermesi gerektiğini savunuyor. AB'li yetkililerse böyle bir adımın Dünya Ticaret Örgütü kurallarına aykırı olduğunu vurguluyor.

Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner, FT'ye yaptığı açıklamada ABD'yle sübvansiyon yarışına girmek yerine Avrupa'da yatırım koşullarını iyileştirme yoluna gidilmesi gerektiğini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise, buna karşılık Avrupa'nın da bir enflasyon düşürme yasasına ihtiyacı olduğunu ifade ediyor.