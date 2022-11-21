Politico: ABD ile AB arasında ticaret savaşı çıkabilir

Politico gazetesi, AB'nin ABD’de 1 Ocak’ta yürürlüğe girecek enflasyonu düşürmeye yönelik yasadan endişelendiğini yazdı. Söz konusu vergi düzenlemesi 369 milyar dolarlık sübvansiyon ve vergi indirimleri paketini içeriyor. Gazete bunun bir ticaret savaşını tetikleyebileceğini öne sürdü.

AB'nin bu yasaya cevap vermeye hazırlandığı ve değerlendirdiği ifade eden yazıda, başta Almanya olmak üzere Avrupa’nın “Washington’un barış anlaşması teklif etmediğinden hayal kırıklığı yaşadığı” ifade edildi.

'Washington'un planı şirketleri yatırımlarını Avrupa'dan çekmeye itecek'

Yazıda, “Avrupalılar için sorun şu ki, Washington’un planı şirketleri yatırımlarını Avrupa’dan çekmeye itecek ve müşterileri ABD yapımı elektrikli arabalar almaya teşvik edecek ve bu, Fransa ve Almanya gibi AB’nin büyük oto üreticilerini öfkelendiriyor” denilirken, Almanya’nın “açık panik halinde olduğu”, çünkü birkaç önde gelen şirketinin, yüksek enerji fiyatları bağlamında, yurt içindeki işlemlerini azaltarak diğer ülkelere yatırımları artırdığı ifade edildi.

Politico'da “Ancak ateşkes pek mümkün görünmüyor. Bu tartışma şimdi kontrolden çıkarsa, kuşatma altındaki Avrupalıları korkutacak bir ticaret savaşına yol açacak” yorumlarına yer verildi.

AB'nin Dünya Ticaret Örgütü’ne başvurabileceğini ama bu adımın “sembolik” önem taşıdığını belirten Politico gazetesi, AB ile ABD arasındaki gerginliğin Trump döneminde yaşanan “kısasa kısas” şeklindeki fiyat savaşına kolayca dönüşebileceğini kaydetti.

Avrupa’nın ayrıca açık fiyat savaşı yerine ABD’yle klasik serbest ticaret kurallarından vazgeçişi değerlendirdiği anlatılan yazıda, bu adımın, güneş paneli ve akü üretimi gibi sektörlerini aktif olarak geliştirme hidrojen teknolojilerinin gelişimini hızlandırma amacıyla Avrupa sanayisine devlet yatırımlarının yapılmasını öngördüğü kaydedildi.

Daha önce Avrupa sanayisine devlet fonlarını sağlamayı sadece Fransa önerirken, Almanya'nın da ABD’yle görüşmelerin bir sonuç vermemesi durumunda bu fikre daha yakınlaşacağını belirten yazıda, “Biden'ın, giderek ihtimali azalan ateşkes için zamanı daralıyor” denildi.