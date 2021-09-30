ABD ve Avrupa Birliği’nden Çin'e karşı teknoloji anlaşması

ABD ve Avrupa Birliği (AB), yarı iletken tedarik zincirlerini güçlendirmek, Çin'in ticaret uygulamalarını engellemek ve büyük, küresel teknoloji şirketlerini düzenleyip denetleme konusunda ortak bir yaklaşım benimsemek için işbirliğini artırma konusunda anlaştı.

Reuters’ın haberine göre ABD-AB Ticaret ve Teknoloji Kurulu (TTC), hem sivil hem de askeri alanda kullanılan hassas teknolojilere yapılan yatırımların incelenmesi ve yapay zekanın geliştirilmesi alanında işbirliği yapılacağını açıkladı.

Açıklamada Çin'den bahsedilmedi, ancak "İşletmelerimizi , tüketicilerimizi ve çalışanlarımızı, dünya ticaret sistemine zarar veren, özellikle piyasa dışı ekonomilerin oluşturduğu haksız ticaret uygulamalarından korumaya devam etme konusunda anlaştık" denildi.

Biden yönetimi, ABD eski başkanı Donald Trump tarafından Çin'e uygulanmaya başlayan ek gümrük vergilerini kaldırmadı. ABD'nin Çin'e karşı politikasını müttefiklerle daha fazla işbirliği yaparak geliştirmeye çalıştı

Toplantılar, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ticaret Bakanı Gina Raimondo, ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai, ticaretten sorumlu Avrupa Komisyonu üyesi Valdis Dombrovskis ve rekabetten Sorumlu Avrupa Komisyon Üyesi Margrethe Vestager liderliğinde yapıldı.

ABD ve AB konuyla ilgili yarı iletken tedarik zincirlerini güçlendirmek için başlangıçta kısa vadeli tedarik darboğazlarını hafifletmeye ve daha sonra uzun vadeli güvenlik açıklarını belirlemeye odaklanan ortak bir deklarasyon yayımladı.