Fransa: Afganistan'dan tahliye edilenler arasında doktor, hakim, gazeteci ve sanatçılar var

Fransız Göç ve Entegrasyon Dairesi Başkanı Didier Leschi Afganistan'dan tahliye edilenlere ilişkin bilgi verdi. 

Haber Merkezi

Fransız Göç ve Entegrasyon Dairesi Başkanı Didier Leschi, Paris’in, Afganistan'dan son tahliye ettiği kişiler arasında doktor, hakim, gazeteci, sanatçı gibi insanların bulunduğunu bildirdi.

Fransız Haber Ajansı’na (AFP) konuşan Leschi, tahliye edilen bu profildeki kişilerin ülkeye uyumunun daha kolay olacağını savundu.

Euronews'in haberine göre Fransa’ya tahliye edilenlerin profili ile ilgili bir soru üzerine Leschi, “Bu gelenler arasında ya Fransa için çalışmış, ya da hakimler gibi eski idari yapıya mensup, ya da toplumsal elitler içinde yer alan doktorlar, gazeteciler hatta sanatçılar da var” dedi.

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