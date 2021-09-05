Fransa: Afganistan meselesi, Avrupa için bir uyarı

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Avrupa Birliği'nin (AB) büyük kısmı Taliban militanlarının kontrolüne giren Afganistan'da yeni dönemde izleyeceği rotaya dair değerlendirmede bulundu.

İtalya'nın Cernobbio kentinde dün düzenlenen bir iş konferansında basın mensuplarına açıklama yapan Le Maire, AB'yi 'savunma ve küresel liderlik konularında daha hırslı olmaya' çağırdı.

Fransız bakan, "Avrupa, Çin ve ABD'nin yanı sıra üç numaralı süper güç olmalı. Gözlerimizi açalım, tehditlerle karşı karşıyayız ve artık ABD'nin korumasına güvenemeyiz" ifadelerini kullandı.

"Afganistan, bir uyarıdır" diyen Le Maire, Avrupa'nın Ortadoğu ve Afrika'da güvenlik tehditleriyle karşı karşıya olduğunu da sözlerine ekledi.

Öte yandan Le Maire, Paris'in bu yılki askeri harcamalarına 1,7 milyar avro daha eklediğini söyleyerek, diğer Avrupa ülkelerinden de aynısını beklediklerini belirtti.