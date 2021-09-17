Fransa ABD ve Avustralya'daki büyükelçilerini geri çağırdı

Fransa ABD ve Avustralya'daki büyükelçilerini ülkeye geri çağırdığını duyurdu.

Karar ABD, İngiltere ve Avustralya liderleri tarafından imzalanan Aukus paktıyla Avustralya'nın ABD'nin teknolojik desteğiyle kendi nükleer denizaltılarına sahip olacağının açıklanmasının ardından geldi. Bu açıklamayla Avustralya'nın Fransa'dan 2016 yılında yaptığı 90 milyar dolarlık denizaltı satın alımı anlaşması sona ermişti.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian yaptığı yazılı açıklamada büyükelçilerin geri çağrılması kararının Macron'un talebi üzerine verildiğini söyledi. Le Drian bu kararın Avustralya ve ABD'nin son açıklamalarının "istisnai ciddiyetine dayanarak haklı bir karar" olduğunu kaydetti. Fransız bakan Avustralya'nın ABD ile yaptığı nükleer denizaltı anlaşmasına ilişkin duyurusuna dair "müttefikler ve ortaklar arasında kabul edilemez bir tutum" ifadesini kullandı.