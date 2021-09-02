FOX TV muhabiri, AKP Sözcüsü Çelik'in basın toplantısına alınmadı

FOX Haber muhabiri Barış Kaya'nın, bugün AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in partisinin MYK toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısına alınmadığı bildirildi.

FOX TV, "Basın Özgürlüğü İlkesi ihlal edildi! 'Ve bu tam olarak anayasanın 38’inci maddesine aykırı bir durum'" açıklamasında bulunarak olaya tepki gösterdi.

Cumhuriyet'in aktardığına göre, Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, FOX Haber muhabiri Barış Kaya'nın basın toplantısı için 'Ömer Çelik'in talimatıyla' AKP Genel Merkezi'ne alınmadığını duyurdu.

Önderoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"FOX Haber muhabiri Barış Kaya'nın AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldiği ifade edilen talimatla Parti Genel Merkezi'ndeki toplantıya alınmadığını üzüntüyle öğrendik. Keyfiyeti kınıyor, sansürle asıl saygısızlığın kamuoyuna yapıldığına inanıyoruz."