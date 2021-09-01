Bayraktar geri adım attı ama... Röportajı verdiği gazeteci görüşmeyi anlattı

17-25 Aralık'a ilişkin önce "Dosyamda ne varsa hepsi doğrudur, tapeler, teknik takip, telefon konuşmalarım..." diyen, konunun gündem olması sonrasında ise "Tapeleri ve teknik takip tutanaklarını tarafsız gözle okuyan herkes, dosyanın ne kadar boş olduğunu ve ne kadar zalimce hazırlandığını anlayacaktır. Bu dosyalar üzerinden sanki içi doluymuş gibi siyaset yapanlar da, hazırlayanlar kadar zalimlik yapmaktadırlar" açıklamasında bulunmuştu.

Bayraktar'ın bu geri adımı sonrası gazeteci Altan Sancar, Erdoğan Bayraktar ile yaptığı röportajın hikayesini RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na anlattı.

Sancar, "Ben kerpetenle ağzından kelimeler alabilir miyim diye umuyordum ama 'Beni attılar’' cümlesini kurdu. 'A'dan Z'ye doğrudur' konusunda daha ben sormadan Erdoğan bey anlatmaya başladı. Ben kendisine 'Bunları yazabilir miyim?' dedim ve Erdoğan bey de, 'Değiştirmeyeceksen, çarpıtmayacaksan yaz, çarpıtmazsan Allah razı olsun, çarpıtırsın da diyebileceğim bir şey yok" dedi.

Sancar, röportajı yayımlamadan dökümünü Bayraktar'a ilettiğini ve onay aldığını da belirterek, şöyle konuştu:

"Ses kaydı var ama kendimi güvenceye almam gerektiğini düşündüm bu yüzden Erdoğan Bayraktar'a haberin deşifresini gönderdim, kendisi okudu. Bu söyleşinin yayınlanacağı mecraları da aktardım. 15 dakika sonra bana döndü ve 'Benim söylediklerimdir, herhangi bir değiştirme yoktur, yayınlayabilirsin’' dedi."