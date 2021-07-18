Fox News, devrimi savunmak için sokağa çıkan Kübalıların pankartlarını sansürledi

ABD medyasının Küba konusunda "komik" sayılacak dezenformasyon kampanyaları devam ederken Fox News bu konuda yeni bir seviyeye ulaştı.

Geçtiğimiz Pazar günü ülkede meydana gelen "hükümet karşıtı eylemler"i gerek zayıflığı, gerek de tek seferlik gerçekleşen vandalizm çalışmalarından ibaret olmaları nedeniyle gerçekten sunamayan ABD medyasının Küba halkının devrime sahip çıkmak için sokaklara döküldüğü görüntüleri "Hükümet karşıtı eylem" diye vermesi birkaç gündür alışıldık bir tablo olmuştu. ABD basını bunu gene de kendi istediği şekilde vermenin yolunu buldu: Pankartları buzladı...

Fox News, bu hafta Teksas Senatörü Ted Cruz'un Küba'daki "hükümet karşıtı protestoculara" övgüler yağdırdığı bir bölümde, hükümet yanlısı göstericilerin görüntülerini göstererek bir sansüre başvurdu.

Cruz'un "Ailem, diğer milyonlarca Kübalı aile gibi, komünizmin acımasız baskısını ilk elden gördü ve söylemeliyim ki, bu görüntüleri izlemek, sokaklarda Kübalıları izlemek, hayatlarını riske atmak, ayağa kalkıp protesto ettiğinizde, bu bir şeydir. Burada, ABD'de bir yerde bayrak sallamak için hayatınızı riske atmazsınız. Orada kelimenin tam anlamıyla hapis ve ölümü göze alıyorlar ve Amerikan halkı Küba halkının yanında duruyor” sözleri sırasında Kübalıların devrime sahip çıkmak ve ABD'nin ülkeye yönelik kampanyasına karşı tepki göstermek için düzenlediği yürüyüşlerden birisi (pankartlar sansürlü bir şekilde) ekrana yansıtıldı.

Senatör Cruz, "bu görüntüleri izliyorum..." dediği anda, Kübalıların Havana'da ellerinde bayraklar ve üzerlerinde buzlandırılmış sloganların yazılı olduğu pankartlar taşıdığı gösteriliyordu.

Fox News'ün sansürlü verdiği pankartlar Almanya menşeli DW'nin haberinde net bir şekilde görünebiliyordu. Söz konusu pankartlardan birinde “Sokaklar Devrimcilerindir.” (ABD'nin ülkeye karşı kampanyasına tepki olarak Kübalıların ürettikleri sloganlardan biri) diğerindeyse "Yaşasın Küba Devrimi" yazıyordu.

Öte yandan bu Fox News'ün Küba'ya ilişkin görüntüleri kendi yalanlarına uydurmak için bilinçli bir şekilde yanlış vermesine ilk örnek değil.

Havana'daki Maximo Gomez Anıtı önünde toplanan devrimcilerin bir fotoğrafı da Fox News tarafından "Hükümet karşıtı eylemciler" diye verilmişti. Fotoğraftaki birçok kişi, Fidel Castro'nun liderliğinde Batista rejimini deviren Küba devrimci örgütü 26 Temmuz Hareketi'nin bayraklarını taşıyordu. Ancak Fox News ve birçok ABD menşeli kanal izleyicilerini kandırabileceklerini düşündüklerinden bu görseli kullanmakta bir sakınca görmemişti.

ABD'nin "protestoculara yardım etmek için" Küba'ya karşı hava saldırılarını gündeme alması gerektiğini söyleyen Miami Belediye Başkanı Francis Suarez'le yaptığı söyleşi sırasında da aynı görseli kullanmıştı.

Fox News, Küba'dan gelen görüntüleri yanlış temsil eden tek ana akım yayın kuruluşu değil. Bu haftanın başlarında CNN, Miami'de çekilen bir resmi "Kübalılar, özgürlüklerin yokluğu ve ekonominin kötüleşmesi üzerine hükümet karşıtı ender protesto gösterileriyle sokaklara dökülüyor" şeklinde sunmuştu. Resmin Küba'da değil Miami'nin "Southwest 8th Street"inde çekildiği arkadaki tabeladan anlaşılabiliyor.

Benzer bir şekilde New York Times, Küba'da devrime sahip çıkan halkın bir eylemini de "hükümet karşıtı eylem" diye vermişti. Eyleme katılanlar CNN'in yalanlarına tepki gösterirken eylemde Küba Beşlisi'nden Gerardo Hernández Nordelo'nun varlığı da dikkat çekiyordu. Nordelo, Devrimi Savunma Komiteleri (CDR) Ulusal Koordinatörü olarak görev yapmadan önce ülkesine yönelik terörist saldırı planlarını çökertmek için gittiği ABD'de uzun süre tutsak olarak kalmıştı.

Devrimi Savunma Komiteleri (CDR) Ulusal Koordinatörü olan "Küba Beşlisi"nden Gerardo Hernández Nordelo'nun da yer aldığı bir eylemin fotoğrafı, New York Times tarafından 'hükümet karşıtı eylem' haberinde kullanıldı.#SokakDevrimcilerindir#LaCalleEsDeLosRevolucionarios #VivaCuba https://t.co/CdwnL7zYGy — Küba Dostluk Derneği (@kubadostluk) July 18, 2021

Küba'yı hedef alan dezenformasyon kampanyalarına birçok benzer vaka sayılabilir. Konuya ilişkin soL'da yayınlanan Küba hakkında yalan haberleri tanıma kılavuzu'nda bunların sık rastlanan bazı örneklerine ışık tutuldu.