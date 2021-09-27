FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni Şentürk'ten RTÜK Başkanı Şahin'e yanıt

FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin'in ortak dostları aracılığıyla kendisi ve RTÜK'ü tehdit ettiğini iddiasına yanıt verdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Doğan Şentürk, tehdidin söz konusu olmadığını belirterek, "Başkan bu sözlerimi bir tehdit olarak algılıyorsa neden suç duyurusunda bulunulmadığını da merak ediyorum" dedi.

Şentürk Twitter'dan "Lüzum üzerine" diyerek yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"RTÜK Başkanı Sn. Ebubekir Şahin, bir gazeteye verdiği röportajında kendisini tehdit ettiğimi belirtmiştir. Tehdit olarak saydığı konuşmamı FOX Ana Haber'de değil, 30 Ağustos Pazartesi günü İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programında yaptım. Sayın RTÜK Başkanı çifte standartlar ve adil olmayan cezalar karşısında vicdanen rahat mı dedim. Bunu FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni kimliğimin yanı sıra Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin Başkan Yardımcısı kimliğimle ve Basın Konseyi Yüksek Kurulu Üyesi kimliğimle söylediğimi de dile getirdim. Yayın kaydı RTÜK'te ve YouTube'da da mevcut. İzlemesini öneriyorum. Eğer sn. Başkan bu sözlerimi bir tehdit olarak algılıyorsa neden suç duyurusunda bulunulmadığını da merak ediyorum."

Sabah gazetesine konuşan RTÜK Başkanı Şahin, “Bakın kendini duayen haberci, tarafsız gazeteci özgür basının savunucusu olarak görüp lanse etmeye çalışan bir gazeteci arkadaş var; FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk. Tescilli yalan haberlerinden dolayı verdiğimiz yaptırım kararlarından ötürü ortak bir dostumuz aracılığıyla şahsımı ve kurumumu tehdit etmiştir” ifadesini kullanmıştı.