RTÜK Başkanı: Ceza üzerinden reyting devşiriyorlar

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Sabah Gazetesi’ne verdiği röportajda muhalif kanallara verilen cezaları değerlendirdi. Şahin, ceza alan muhalif kanalların ‘‘ceza üzerinden reyting devşirdiklerini’ söyleyerek şöyle konuştu:

“Ceza verirken muhalif-muhalif olmayan diye ayrıma tabi tutmuyoruz. Bu ne yazık ki bir kesimin algı oluşturma çabası... Muhalifler ceza veriliyor diye bunu mağduriyet malzemesi yapıyor. RTÜK’ün verdiği cezalar üzerinden muhalif kanallar reyting devşirmeye çalışıyor. Biz her şeyin farkındayız.’’

‘Yaptırımların siyasi olduğu intibası oluşturuyorlar’

“RTÜK’ten ceza almalarından dolayı üzülmesi gereken bazı yayıncılar, kendilerini sorgulamak yerine işin kolayına kaçarak RTÜK’ü sorumlu görüyorlar. Sanki her şey normalmiş de RTÜK kendi kendine hiçbir kurala bağlı kalmaksızın yaptırım uyguluyormuş gibi bir hava içindeler. Ve durumu siyasete bağlıyorlar, yaptırımların siyasi olduğu intibasını oluşturmayı kendilerine görev bilenler var. Maalesef kendilerini bir yayıncı değil de siyasi parti sözcüsü gibi gören bir grup, RTÜK’ü hedef alarak siyasi olmakla suçluyor. Trajikomik bir durum. Kendilerini tarafsız ve özgür basının yılmaz savunucu olarak gören ve gösteren bazı TV kanallarına bakın, objektif olduklarını göremezsiniz. Sanki muhalefet partisi yayın organı gibi hareket ediyorlar.''

Muhaliflere 5 milyon lira ceza, yandaşa sıfır

RTÜK Başkanı taraflı davranmıyoruz dese de istatistikler farklı bir tablo gösteriyor. RTÜK; 2021 Ocak ile 2021 Haziran ayları arasında muhalif kanallara 22 ayrı ceza uygulamıştı. En çok cezayı Halk TV’ye 9 ayrı dosyadan 254 bin lira idari para cezası vermişti. Halk TV’yi, 6 ceza karşılığında 169 bin 429 lira para cezası ödemek zorunda kalan Tele 1 izlemişti. KRT kanalına 112 bin 952 lira tutarında 4 farklı ceza kesildi. Fox TV’ye de 3 farklı yaptırım uygulayan RTÜK, kanalın toplam ceza miktarını 4.5 milyon liraya yükseltmişti.

Muhaliflere 2020 yılında 400 bin lira ceza

RTÜK’ün 2020 karnesine göre ise yandaş kanallara 400 bin lira para cezası verilirken iktidarı eleştiren muhalif kanallara 25 kat, 10 milyon TL ceza kesilmişti.

Rapora göre, 1 Ocak 2020 - 25 Aralık 2020 tarihleri arasında yandaş kanallar A Haber, Kanal 7, TV Net, TGRT Haber’le ilgili 1 yıl boyunca hiçbir dosya görüşülmemiş ve hiçbirine ceza verilmemişti.