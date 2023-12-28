Forum AVM'leri için konkordato talebi

Aralarında Marmara Forum ve Forum İstanbul’un da olduğu 9 dev AVM için konkordato talep edildi. Mahkeme 3 aylık geçici mühlet verdi. 9 AVM’nin toplam borcu 600 milyon avro seviyesinde.

Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre her biri, yılda milyonlarca kişi tarafından ziyaret edilen ve ‘Forum’ adını taşıyan 9 AVM’ye ilişkin konkordato başvurusu, bugüne dek görülen en büyük birkaç konkordato davasından biri konumunda. Dava dosyasına göre, konkordato başvurusu 25 Aralık günü yapıldı. Karar ise önceki gün çıktı.

Üç aylık mühlet verildi

İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde açılan dava dosyasında mahkeme, 9’u AVM’lerin bağlı olduğu şirket olmak üzere toplam 10 şirket için 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. Bu kararla birlikte, anılan şirketler, ‘korumaya’ alınmış oldu. Mahkeme, Doç. Dr. Murat Oruç, Bağımsız Denetçi Prof. Dr. Hakan Taştan ve Mali Müşavir Prof. Dr. Halil İbrahim Alpaslan'ı geçici konkordato komiseri olarak atadı.

Toplam borç 600 milyon avro

Konkordato talebinde bulunulan AVM’ler, tek çatı altında en fazla AVM’yi barındıran grup olarak öne çıkıyor. Anılan AVM’lerin yıllık ziyaretçi sayısı 76 milyon olarak kayıtlara girdi. 9 AVM’de faaliyet gösteren mağaza sayısı ise 1.500. Konkordato talebinde bulunulan şirketlerin toplam borcu 600 milyon avro. Söz konusu borcun TL karşılığı ise 28 milyar lira olarak hesaplanıyor.

Gerekçe: Kira TL ile kredi dövizle ödeniyor

Dava dilekçesinde, konkordato talep edilmesinin gerekçeleri de sıralandı. 2018’de yapılan düzenlemeyle AVM’lerde kiraların döviz olarak alınması yasaklanmıştı. Ancak, anılan şirketlerin dövizle borçlanıp kirayı TL olarak toplaması, mali yapıyı olumsuz etkiledi. Bu durum, dava dilekçesinde “Bu süreçte TL üzerinden gelir elde edip borçlarını döviz cinsinden ödemek zorunda kalan AVM yatırımcıları tam anlamıyla bankaların insafına terk edilmiştir” ifadeleri ile yer aldı. 2 yıla yakın süren koronavirüs nedeniyle AVM’lerin belli bir süre kapalı kalmaları ve azalan ziyaretçi sayısı, ilgili şirketlerin mali sıkıntıya düşmesinin bir diğer nedeni olarak gösterildi.

Borcun tamamı özel bankalara

Dava dosyasına göre, 600 milyonluk avroluk borcun tamamına yakını bankalara. İkisi yerli biri yabancı üç bankadan alınan kredi nedeniyle, toplanan kiraların tamamının bankalara gittiği, bu durumun da, anılan şirketlerin darboğazdan çıkamamasının ana gerekçelerinden biri olarak öne çıktığı ileri sürüldü.

Şirketlerin avukatı Hande Yelgin konkordato talebinde bulunduklarını doğrulayarak “Şirketlerimizin malvarlığı borçlarını fazlasıyla karşılayacak durumdadır yani borca batık değildir. Yalnızca ödeme için süreye ihtiyacımız bulunuyor. Özel bankalar adaletsiz bir kayyım gibi davranarak vergi borçlarını, işçi ücretleri gibi temel işletme giderlerinin dahi ödemesine izin vermiyorlar. Bu tutuma karşı yasanın tanıdığı konkordato hakkından yararlanarak adil ve her alacaklıyı gözetecek olacak yargıya sığındık. Müvekkil şirketler bankaların kontrolü yerine mahkemenin kontrolünde faaliyetlerini yürüterek halka hizmet etmeye devam edecek” ifadelerini kullandı.