Foreign Policy: 2022 AKP için çok daha zor geçebilir

ABD'li Foreign Policy dergisinde çıkan Liz Cookman imzalı yazıda Türkiye'nin 2021 yılında yaşadığı ekonomik kriz ve doğa felaketleri değerlendirildi.

Geçtiğimiz yıl yaşananların AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan güveni sarstığına ve anket sonuçlarına göre kendisine olan desteğin düştüğüne işaret edilen yazıda, 2022'nin AKP için çok daha zor geçebileceği kaydedildi.

Türkiye'nin pandemi öncesinde de mali felaketin eşiğinde olduğuna dikkat çekilden yazıda, Erdoğan'ın ortodoks olmayan ekonomi politikalarının durumu daha da kötüleştirdiği ve kendisinin Merkez Bankası'na sürekli müdahale etmesi sonucunda Türk Lirası'nın şu ana kadarki en büyük değer kaybını yaşadığı belirtildi.

Lira'nın değerinin düşmesiyle enflasyonun da patlama yaşadığı kaydedilen yazıda, fiyattaki artışların Erdoğan'ın iktidarını tehdit etmeye başlayabileceği vurgulandı.

'Eski hasımlarla dostane ilişkiler'

Yazıda Türkiye'nin ekonomik sıkıntılar nedeniyle "eski hasımları" Ermenistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'yle dostluk kurmaya başladığına dikkat çekildi.

Abu Dabi'nin stratejik yatırımlar kapsamında Türkiye'de 10 milyar dolar değerinde fon kurduğu hatırlatılırken, Ankara'yla Erivan'ın ilişkileri normalleştirmek adına karşılıklı özel temsilci atama kararı aldıklarına işaret edildi.

'Doğa felaketlerine karşı henüz adım atılmadı, insan haklarında geriye gidildi'

Türkiye'nin yaz aylarında müsilaj, sel ve yangın felaketleri yaşadığına dikkat çekilen yazıda, tüm yıkıma karşın iktidarın henüz bir adım atmadığı belirtildi.

Türkiye'nin, Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesiyle, HDP'ye kapatılma davasının açılmasıyla ve Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamıyla insan hakları konusunda geriye gittiği kaydedildi.

'Kötüleşen ekonomi Erdoğan'ı erken seçime zorlayabilir'

Yazıda, Türkiye'de ekonominin daha da kötüye gitmesinin Erdoğan'ı erken seçim çağrısı yapmaya zorlayabileceği söylendi.