Foreign Affairs: Erdoğan af karşılığında çekilebilir

ABD'nin etkili dış politika dergilerinden Foreign Affairs'te Soner Cağaptay, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki seçimlerde kaybedeceği varsayımından yola çıkarak, Erdoğan'a yargılanmayacağına dair bir garanti verilmesini önerdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Hariciye Enstitüsü’nün İleri Derece Türkiye Araştırmaları Enstitüsü eski başkanı Cağaptay yazısında Erdoğan ve ailesine yolsuzluklar ve suçları dolayısıyla çıkartılacak bir af ve ordunun devreye girmesiyle geçiş sürecinin mümkün olabileceğini öne sürdü. Yazıda ordunun "Türkiye'nin en güvenilir kurumlarından biri" ve "Erdoğan destekçileri ve karşıtlarının kaynaştığı bir kurum" olduğu öne sürüldü.

Foreign Affairs'teki yazıda diğer seçenek olaraksa Erdoğan ve yandaşlarının "6 Ocak ABD Kongre Baskını tarzı" bir ayaklanma düzenleyebilecekleri ihtimali üzerinde duruldu.

Yazıda Erdoğan'ın daha sonradan otoriterleştiği öne sürülürken, anket sonuçlarına bakılarak Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde kendisinin Meral Akşener, Mansur Yavaş ya da Ekrem İmamoğlu karşısında kesin kaybedeceği varsayımıyla değerlendirmeler yer aldı.

2003'te başlayan AKP'li yılların ilk dönemlerinden övgüyle bahsedilen yazıda Erdoğan iktidarının "Türkiye'nin orta sınıflarına yeni bir refah getirdiği" ve "ülkenin demokratik kurumlarını inşa edecek ve güçlendirecek bir reformcu olarak" göreve geldiği söylendi. Yazıda AKP'nin "sağlık hizmetleri gibi hizmetlere erişimi iyileştirdiği", "on yıllık düşük işsizlik ve güçlü ekonomik büyüme sağladığı", "bazı özgürlükleri genişlettiği" öne sürüldü. AKP'nin ilk yıllarındaki AB ve ABD'yle olan ilişki seviyesi de dergideki yazının övgü konularından biri oldu.