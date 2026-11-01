Fon vurgununda tutuklanan Kerem Alkin'den SPK'ye suçlama: 'Sap ile samanın karıştığı bir soruşturma'

Fon vurgunu soruşturmasında tutuklanan Tera Yatırım Holding'in yönetim kurulu üyesi Kerem Alkin, cezaevinden gönderdiği mektupta Sermaye Piyasası Kurulu'nu (SPK) hedef aldı.

Çorlu Karatepe Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda bulunan Alkin, kamu kurumlarının kendi denetim sorumluluklarını yerine getirmediğini ve faturayı "özensizce" herkese kestiğini ileri sürdü.

'Sorumluluktan kurtulmak için herkesi aynı pakete koydular'

Tutuklu bulunan Alkin, gazeteci Recep Erçin'e ulaştırdığı mektupta sürece ilişkin açıklamalarda bulundu.

Alkin, mektubunda SPK ve Borsa İstanbul’un piyasadaki olağan dışı işlemler karşısında adım atmadığını, ancak kriz patlak verdiğinde kurumun kendi sorumluluğunu gizlemek için ayrım yapmaksızın suç duyuruları hazırladığını savundu.

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de icracı olmayan bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptığını hatırlatan Alkin, şu ifadeleri kullandı:

"SPK'nın tüm bültenleri hazırlarken üzerinde ciddi sorumluluklardan bir an önce kurtulmak adına, Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de kimin hangi pozisyonda nasıl görev yaptığına bakılmaksızın, özensiz bir şekilde herkesi aynı paketin içerisine yerleştirdiği bir tuhaf, amatör, hakkaniyetten, mevzuattan uzak bir tutum içerisinde olduğu gözlenmektedir."

Borsada OZATD, TRHOL ve VSNMD hisselerinde yaşanan açıklanamayan fiyat artışlarında asıl sorumluluğun düzenleyici kurumlarda olduğunu öne süren Alkin, "Eğer bu şirketlerin hisse senetlerinde ciddi fiyat artışları, anormallikler var idiyse, niye SPK ve Borsa İstanbul'un bir tedbiri, bir uyarısı, bir açıklaması söz konusu olmadı?" diye sordu.

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'Ömrümde bir adet bile hisse alıp satmadım'

Hakkındaki piyasa işlemlerinden "menfaat elde etme" suçlamalarını reddeden Alkin, kendisinin, eşinin ve kızının borsa geçmişi olmadığını savundu.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) kayıtlarının incelenmesi çağrısında bulunan Alkin, "Ömrümde bir adet bile hisse alım-satım işlemi yapmadığımı, tüm hayatım boyunca sermaye piyasası işlemlerinden uzak durduğumu çok net göreceklerdir" derken, "Ömrümde tek bir hisse senedi alım-satım işlemi yapmamışken nasıl oluyor da menfaat elde etmiş oluyorum?" sorusunu yöneltti.

Şirketten kâr payı, jestiyon veya performans bonusu almadığını ileri süren Alkin, gelirinin yalnızca aylık ödenen "huzur hakkı" olduğunu ve bu tutarın 79 bin TL ile başlayıp enflasyon farkıyla en son 118 bin TL'ye ulaştığını belirtti.

Alkin ayrıca, geçmişte Türkiye Varlık Fonu (TVF) kurucu yönetim kurulu üyeliği, TİM Genel Sekreterliği, Halkbank Yönetim Kurulu üyeliği ve OECD nezdindeki büyükelçilik görevleri nedeniyle 2017'den bu yana beş kez mal varlığı beyannamesi verdiğini ve servetinde açıklanamayacak bir artış olmadığını iddia etti.

'Riskleri 54 sayfalık raporla bildirdim'

Şirkette "Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı" sıfatını da taşıyan Alkin, yatırım fonlarından yaşanabilecek ani para çıkışlarına dair önceden uyarılarda bulunduğunu öne sürdü.

Biri Ekim 2025'te, diğerleri 2026'nın ilkbaharında ve 30 Haziran'da olmak üzere üç ayrı rapor hazırladığını, bu raporları savcılığa sunduğunu belirten Alkin, 54 sayfalık son raporuna atıfla, "Tespit ettiğim riskler arasında, fonlardan bir anda yüksek miktarda para çıkışı olasılığına da dikkat çektiğim açıkça görülebilir" dedi.

'Sap ile samanın karıştığı bir soruşturma'

Soruşturmanın yürütülüş biçiminin itibarını zedelediğini savunan Alkin, yaşadığı süreci şu sözlerle değerlendirdi:

"Ancak o kadar üzücü bir kargaşa yaşanıyor ki, her şey birbirine girmiş durumda. Sap ile samanın birbirine karıştığı bir soruşturma sürecinin içerisinde tutukluyum"

Açıklama yapmanın yeni sorunlara yol açmasından endişe ettiğini belirten Alkin, mektubunu şu sözlerle tamamladı:

"Vicdanlı, onurlu, dürüst bir insan olarak çile çekiyorum; tefekkür ediyorum kaderimizde bu da varmış. Tüm bu detayların anlaşılacağı, görüleceği, hukuk, adalet ve hakkaniyetin galip geleceği bir anın gelmesini beklemekten başka çarem yok."

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