Fon vurgunu tasfiyesinde bankalara koruma kalkanı: Hukuki, idari ve mali dokunulmazlık tanınacak

AKP'nin dün Meclis'e sunduğu yenilenebilir enerji hakkındaki düzenleme içine konusuyla hiçbir ilgisi olmayan bir madde daha sıkıştırdı.

Bu madde, fon vurgunu kapsamında tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarının tasfiyesini yürüten bankalara ve bu bankaların görevlendirdiği kişilere geniş bir sorumluluk muafiyeti getiriyor.

Bankaları korumaya alıyor

Teklif, 22 Ekim'de yürürlüğe giren fon kanununa yeni bir fıkra ekliyor.

Buna göre, bu kanunla ilgili iş ve işlemlerde görevlendirilenler ile tasfiye, devretme ya da devralma işlemlerini yürüten bankalar ve bu bankaların görevlendirdiği kişiler, aldıkları kararlar ve yaptıkları işlemler yüzünden hukuki, idari ve mali olarak sorumlu tutulamayacak.

Tek istisna "suç teşkil eden fiiller". Yani doğrudan bir suç oluşturan eylemler bu korumanın dışında kalıyor. Bunun dışındaki her türlü hata, ihmal ya da yanlış karar sorumluluk doğurmayacak.

Teklifin gerekçesinde düzenlemenin amacı, tasfiye sürecinin "etkin, hızlı ve tereddüde yer bırakmayacak şekilde" sonuçlandırılması olarak açıklanıyor.

Madde, fon balonunun patladığı 17 Eylül'den itibaren geçerli olacak şekilde geriye dönük yürürlüğe girecek. Yani kanunlaşmadan önce yapılan işlemleri de kapsayacak.

Böylece süreci yürüten Ziraat Bankası ve İş Bankası, ileride açılabilecek davalardan önceden koruma altına alınacak.

Benzer muafiyetler daha önce de görülmüştü

Bankalara ya da devlet adına görev yapan kişilere bu tür sorumluluk muafiyeti getirilmesi ilk kez yaşanmıyor.

2022'de TMSF bünyesindeki şirketlere atanan kayyımlara, iflas ve tasfiye memurlarına, görevleri sırasında yaptıkları işlemler nedeniyle hukuki ve mali dokunulmazlık tanınmıştı.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra çıkarılan OHAL kararnameleriyle bankalar, sonradan kapatılan ya da "FETÖ" bağlantısı nedeniyle sicilinden silinen şirketlere verdikleri kredilerden dolayı önceden korumaya alınmıştı.

Tasfiye sürüyor, fark kapanmıyor

SPK, 17 Eylül'de 7 portföy yönetim şirketine bağlı fonlarda tasfiye kararı almıştı. O tarihte tasfiye kapsamındaki fonların toplam büyüklüğü 800 milyar lirayı, doğrudan etkilenen kişi sayısı da 500 bini aşıyordu.

Geçtiğimiz hafta itibarıyla toplam 420 bin kişiye 130 milyar lira ödeme yapıldı. Bu ödemeler fon malvarlığından, geri kazanım hesaplarından ve gönüllü iade hesaplarından karşılandı. İktidar, henüz kamu bütçesi kullanılmadığını vurguluyor.

Ama ortada hâlâ büyük bir fark var. Savcılık sadece 214 vurguncunun iade etmesi gereken tutarın 187 milyar lira olduğunu açıklamıştı. Gerçek vurguncu sayısı ve elde ettikleri kazancın daha yüksek olduğu biliniyor.

Tasfiye süreci ilerledikçe bu farkın ne kadar kapanacağı, yani mağdurlara ödenecek paranın tam olarak karşılanıp karşılanamayacağı belirsizliğini koruyor.

Kamu zaten devrede

AKP iktidarı, mağdurlara yapılan ödemelerde kamu bütçesinden kaynak kullanılmadığını sık sık vurguluyor. Ama kamunun krizin faturasından tamamen uzak durduğunu söylemek mümkün değil.

Pusula Holding bünyesindeki Katılımevim ve Birevim'in kamu bankası Emlak Katılım tarafından devralınması bunun en somut örneği. Katılımevim'in yükümlülüklerinin, Emlak Katılım'ın öz sermayesinin sekiz katına ulaştığı iddia ediliyor. Bu da devralmanın kamu bankasına, dolayısıyla dolaylı yoldan kamuya önemli bir mali yük bindireceği anlamına geliyor.

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