Kayyumlara dokunulmazlık zırhı kapıda

TBMM bu hafta da AKP’nin ajandasındaki tartışmalı düzenlemeleri yasalaştırmak için çalışacak. Gündemdeki en önemli konu, geçen hafta ilk beş maddesi kabul edilen ekonomi alanındaki düzenlemeleri içeren torba kanun teklifi olacak. Teklifle iktidarın kaybettiği belediyelerin gelirleri azalacak, TMSF’nin el koyduğu şirketlere de çeşitli istisnalar tanınacak.

TBMM Genel Kurulu’ndaki torba teklifin bu haliyle yasalaşması durumunda, devlet memuru statüsünde olmayan ancak TMSF bünyesinde yer alan ve elden çıkarılmaya hazırlanan şirketlere atanan bürokratlara “dokunulmazlık” getirilecek.

Birgün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre TMSF bünyesindeki satış iddialarının merkezinde yer alan yüzlerce şirketin yönetimine getirilen ancak kamu zararına neden olan bürokratlar, izin alınmadan yargılanamayacak ve ortaya çıkan zararı da kamu üstlenecek.

Teklifle, TMSF bünyesinde bulunan, fon tarafından kurulan ya da fonun sonradan devraldığı şirketlere de çeşitli istisnalar getiriliyor.

Teklife göre, kamu şirketlerine uygulanan mevzuat kısıtlamaları ve Rekabetin Korunması Kanunu dışındaki kanunlar, fon şirketleri için uygulanamayacak. Fona sonradan devredilen kayyum şirketleri, kamu denetiminin dışına çıkarılacak.

Teklifle ayrıca TMSF tarafından tasfiye süreci yürütülen bankaların haklarında mahkumiyet kararı bulunmayan hissedarlarına sermaye payları oranında kar payı ödemesine imkan veren düzenleme de hayata geçecek.

Belediye gelirlerine tırpan vurulacak

Teklifte, belediyelere de çeşitli kısıtlamalar getiriliyor. İktidar, 2019’da kaybettiği belediyelerin gelirlerini azaltıyor.

Buna göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yapımı tamamlanarak büyükşehir belediyelerine devredilen metro projeleri için merkezi yönetim bütçesinden harcanan tutarlar, belediyelerin genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylarının azami yüzde 5’i oranında tahsil edilecek. Bu da belediye gelirlerinde yüz milyonlarca TL’lik azalmaya neden olacak.

Döviz kurunda yaşanan yüksek artışın ardından ilan edilen kur korumalı sistem uygulamasında ek düzenlemeler de teklifle birlikte hayata geçecek. Bilançolarında yer alan yabancı paralarını, bu yılın sonuna kadar dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevirerek en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendiren şirketlerin, vade sonunda elde ettiği faiz ve kar payları ile diğer kazançlarından kurumlar vergisi alınmayacak.

TMSF’de başkan sayısını arttırdılar

Teklifin geçen hafta kabul edilen maddeleri ile de çok sayıda uygulamanın yasal altyapısı sağlanmış oldu. Bunlardan ilki, mevduat sigortasının kapsamını genişletmek oldu. Bu sigorta türü, ticari mevduatları da kapsayacak şekilde genişletildi. Ayrıca, TMSF Başkan Yardımcısı sayısı artırıldı, fonun teşkilat yapısına yeni müdürlükler eklendi, destek hizmetleri daire başkanlığı ise kaldırıldı.

TBMM KİT Komisyonu’nda kamu işletmelerine yönelik denetim faaliyetleri de sürdürülecek. KİT Komisyonu’nda salı günü Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, çarşamba günü Türkiye Taşkömürü Kurumu ile müesseseleri, perşembe günü de Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ile TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ’nin 2019, 2020 yılı hesapları incelenecek.