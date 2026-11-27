İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon vurgunu soruşturmasında bir tahliye kararı daha verildi.

Soruşturma kapsamında 11 Kasım'da tutuklanan Adil Katılım Bankası kurucu ortaklarından hukuk profesörü Ali Paslı, savcılığa verdiği üçüncü ifadenin ardından tahliye edildi. Sulh ceza hâkimliği, Paslı hakkında konutu terk etmeme ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verdi.

Tahliye kararının gerekçesinde Paslı'nın ek ifadeleri ve delilleri karartma şüphesinin bulunmaması gösterildi.

İki ayda 2,4 milyar lira kazanç iddiası

Paslı, soruşturma kapsamında gündeme gelen iddialara göre TERA Yatırım üzerinden gerçekleştirdiği fon işlemlerinde yaklaşık 2 milyar 430 milyon lira kazanç sağladı.

Savcılığın tutuklamaya sevk yazısına yansıyan iddiaya göre Paslı, 31 Temmuz 2025'te Adil Katılım Bankası'nın sermayesinden 1 milyar 844 milyon liralık TERA'nın TLY fonunu satın aldı. Paslı'nın söz konusu fonları 23 Ekim 2025'te sattığı ve bu işlemlerden 2 milyar 430 milyon lira kazanç elde ettiği öne sürüldü.

Hayati Yazıcı'nın ailesiyle bağlantısı gündeme gelmişti

Gazeteci Bahadır Özgür, Ali Paslı'nın AKP Genel Başkan Yardımcısı ve eski bakan Hayati Yazıcı'nın eşinin yeğeni olduğunu aktarmıştı.

Paslı'nın daha önce basına yansıyan savcılık ifadesinde, Ali Emre Ballı ile akrabası Mustafa Yazıcı aracılığıyla tanıştığını söylediği görülmüştü. Adil Katılım Bankası'nın kuruluşunda beş kurucu bulunması şartı nedeniyle Ballı'nın kendisine ortaklık teklif ettiğini belirten Paslı, bankanın işleyişi hakkında bilgisinin bulunmadığını savunmuştu.

Paslı ayrıca, bankanın kuruluş sermayesinin TERA fonlarına aktarıldığını ve bankanın içinin boşaltıldığını yaşanan gelişmelerin ardından öğrendiğini ileri sürmüştü.

Fon soruşturmasında eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da 18 günlük tutukluluğun ardından ev hapsi şartıyla tahliye edilmişti.

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