Bir fon vurgunu portresi: Fatma Betül Sayan Kaya
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Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 27.11.2026 , 18:28 Güncelleme Tarihi: 27.11.2026 , 19:11
Yüz binlerce kişinin dolandırıldığı, yüz milyarlarca liralık bir vurgun yaşandı.
Bu vurgun sonrası aylarca o konuşuldu, tartışıldı...
Peki, gerçekten kimdi bu Fatma Betül Sayan Kaya?
soL TV, tüm yönleriyle Fatma Betül Sayan Kaya dosyasını açıyor, bir vurguncunun portresini anlatıyor:
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