Fon vurgunu sonrası herkes onu konuştu, aylarca… Peki, gerçekten kimdi bu Fatma Betül Sayan Kaya? Nasıl bu kadar yükseldi, nasıl bu hızla zenginleşti, önünü kimler açtı, vurgun sonrası nasıl bu hızla özgürlüğüne kavuştu? soL TV Fatma Betül Sayan Kaya’nın öyküsünü anlatıyor, her yönüyle.