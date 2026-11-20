İçişleri Bakanlığı, "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından difüzyonla uluslararası seviyede aranan Serdar Altınbaş'ın Çekya'da yakalandığını ve Türkiye'ye iadesine yönelik işlemlerin başlatıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Adalet Bakanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda, Altınbaş'ın Çekya'da bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.

Altınbaş hakkında İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği’nce "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından aranma kaydı bulunduğu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca da hakkında yurtdışı çıkış yasağı kararı verildiğinin belirlendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çekya Interpol birimleriyle yürütülen temaslar sonucunda Altınbaş'ın Prag Vaclav Havel Havalimanı'nın transit bölgesinde bulunduğu tespit edildi. Şahsın Türkiye'ye iadesinin sağlanması amacıyla Adalet Bakanlığı ile koordineli olarak yürütülen çalışmalar kapsamında 20 Kasım 2026'da hakkında difüzyon mesajı yayımlandı. Difüzyon mesajının Çekya makamlarına iletilmesinin ardından Serdar Altınbaş'ın Çekya'da yakalanması sağlandı ve Türkiye'ye iadesine yönelik işlemler başlatıldı. Kahraman polislerimizi, Interpol Daire Başkanlığımızı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Adalet Bakanlığı görevlilerine teşekkür ediyoruz."

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürüttüğü fon soruşturması Altınbaş Holding'e uzanmıştı. Soruşturma kapsamında Altınbaş ailesiyle bağlantılı Atlas Portföy fonlarından 16 milyar liralık şüpheli para çıkışı tespit edilirken, holdingin sahibi Nusret Altınbaş ile Yönetim Kurulu Başkanı İnan Altınbaş tutuklanmıştı. 17 Kasım'da Altınbaş Holding, Altınbaş Kuyumculuk ve Alnus Yatırım'ın da aralarında bulunduğu beş şirkete TMSF kayyum olarak atanmıştı.

Öte yandan Serdar Altınbaş'ın adı Sarıgül soruşturmasında da Emir Sarıgül'ün verdiği ifadede de geçmişti. Savcılıktaki sorgusunda babası Mustafa Sarıgül'ün Şişli Belediye Başkanlığı dönemine dair bir dizi rüşvet ve yolsuzluk iddiasında bulunan Emir Sarıgül babasının rüşvet karşılığı aldığı öne sürülen mülkleri legalleştirmek için önce Ali ve Serdar Altınbaş üzerine kaydettirdiğini, ardından kendi şirketlerine devrettiğini ileri sürmüştü.

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