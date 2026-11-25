Fon vurgununun ortaya çıkmasıyla AKP içindeki kavga kızışırken, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Pazartesi günü yaptığı açıklamada “bu meselenin bir an önce çözülmesini istiyoruz” demişti.

Anadolu Ajansı “fon meselesine ilişkin” yarın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımıyla ortak bir basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.

Toplantı, fon vurgunu soruşturmasında adı geçen iki AKP’li üst düzey yöneticiden Fatma Betül Sayan Kaya’nın 18 günlük tutukluluktan sonra tahliyesi ile Hayati Yazıcı’nın AKP Genel Başkan Yardımcılığı’ndan istifasından iki gün sonra gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Basın Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak toplantıda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Adalet Bakanı Gürlek ve Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’in fon meselesine ilişkin son durum hakkında bilgi vereceği, basın mensuplarının sorularını cevaplandıracağı duyuruldu.

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