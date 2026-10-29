Fon soygunun diğer yüzü: Bir türlü gelmeyen o liste AKP’yi nasıl kurtarıyor?

AKP iktidarının merkezinde yer aldığı fon soygunudaki skandallara her gün yenileri eklenmeye devam ediyor.

İktidar vurgun konuşulmasın, her gün biraz daha sulandırılsın isterken, Meclis’teki muhalefet cephesinden gelen açıklamalar da kelimenin tam anlamıyla AKP’nin ekmeğine yağ sürüyor.

Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale’nin 8 Ekim’de yaptığı açıklamaya gidelim önce.

Fon vurgunu yapanların listesinin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önünde bulunduğunu söyleyen Özlale, “Eğer Sayın Erdoğan pazartesi gününe kadar tam sıralı listeyi paylaşmazsa, pazartesi gününden itibaren yine belgeli bir şekilde, bu sefer çok büyük meblağlarla işlem yapan AK Parti üyelerini de burada sizlerle paylaşacağız” demişti.

Bu açıklamanın üzerinden tam 20 gün geçti. Yeni Parti cephesinden listeye ilişkin hiçbir açıklama gelmedi. Oysa ki Özlale’nin açıklamasından, Erdoğan’ın önünde olduğu söylenen listenin ellerinde olduğu anlaşılıyordu, nedense bu açıklanmadı.

Ancak bu açıklama ilk de değil.

Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre, 29 Eylül’de yaptığı açıklamada, AKP içinde önemli isimlerin dosyada yer aldığını, inceleyip açıklayacaklarını söyledi, açıklamadı.

Haftalar sonrasında yaptığı yeni açıklamada ise şunları söyledi:

“Tarafımıza birden fazla bakan yardımcısı, siyasetçi ve bürokrata ilişkin iddialar iletilmektedir; kimin hangi tarihte bu sisteme girdiği, kimin neyi olduğu anlatılmaktadır. Bizler emin olduğumuz anda bunları yeniden açıklayacağız”

Sonrasında yine açıklama gelmedi.

Üst üste yapılan bu açıklamalar, fon vurgununda AKP iktidarının büyük sorumluluğunu sulandıracak bir etki yaratırken, yurttaşların da tepkisini çekti.

Bu tepkilerin giderek arttığı bir sırada, 13 Ekim tarihinde Meclis kürsüsüne çıkan Özgür Özel, şunları söyledi:

"Eline belge gelen, bilgisi olan, bu bilgiyi ‘Aman ha öyle mi olur, böyle mi olur?’ Kaya gibi arkanızdayız. Koyacaksınız ortaya. Doğru mu, yanlış mı onlar söyleyecek.”

Listeyi saklayan AKP’ydi, bu tuhaflığın nedeni de iktidardı.

Dolayısıyla bu çıkışın ardından beklenti, Yeni Partili vekillerin listeleri açıklamasıydı. Ancak bu beklenti de boşa çıktı.

Tüm bu yaşananların ardından dün televizyon ekranlarına çıkan Özgür Özel, AKP içinde büyük bir kavga olduğuna işaret edip, 60 vekilin adının fon soygununda geçtiğinin söylendiğini dile getirdi.

Beklenti bu 60 ismin de, daha önce duyurulan listelerin de, belgelerin de bir an önce açıklanması.

Ancak belli ki Yeni Parti bu adımı bir süre daha atmayacak, AKP iktidarı da doğrudan sorumlusu olduğu bu soygunun bu şekilde sulandırılmasından yararlanmaya devam edecek.

Öte yandan AKP cephesinde işler Meclis’te muhalefeti tarafından kolaylaştırılsa da Özel’in de dediği gibi parti içerisinin karışık olması can sıkmaya devam ediyor. Şu ana kadar fon soygununda yer aldığı ortaya çıkan tüm AKP’lilerin ismi, doğrudan AKP içi kavganın bir sonucu olarak, yine AKP içinden sızdırılmıştı, gerisi de böyle olacak gibi.

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