Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, Tera'nın telaşla silinemeyen kayıtlarına yansıyan çarpıcı hesap hareketlerin açıkladı.

"Elimizde Tera'daki faturalar var. Bu faturalarda 16 Eylül'de Tera adına kesilmiş 2808 avroluk sunucu yedekleme ve kopyalama faturası var. Tera'nın kayıtlarına el koyulana kadar yedekleme ve kopyalama yapılmış. İlk gün merkeze gidilseydi, 10 gün içinde o silinen kayıtlara da ulaşılabilirdi" diyen Özlale, "Telaşla silemedikleri, kendi elleriyle kestikleri faturalar ve incelediğimiz iç kayıtlar bile bütün tezgâhı ele vermeye yetiyor. Hangi isimlerin gizli hesaplarında hangi milyarlar görünüyor? Para ve hisseler hangi ülkelere, hangi bankalara uçuruldu? Ne kadarı donduruldu, ne kadarı geri getirildi?" ifadesini kullandı.

"Peki milletin milyarlarca lirası ve milyonlarca hissesi ülke ülke hangi banka kasalarına gitti?" diye soran Özlale, konuşmasında şunları dile getirdi:

İngiltere ve Çekya : Başsavcılığa göre Londra ve Çekya’daki hesaplara tam 6 milyar 300 milyon lira gönderildi. Bunun yalnızca 2 milyar 200 milyon lirası geri döndü. Açıklanan işlemler itibarıyla geri dönmeyen 4 milyar 100 milyon liranın 3 milyar 400 milyon lirası doğrudan Tera Yatırım’a ait. Bizim incelediğimiz dökümde Londra tarafında Citibank ve RBS, Çekya tarafında ise Fio banka ve Česká spořitelna hesapları geçiyor. Hangi bankaya ne kadar gittiğinin ve her hesapta bugün ne kaldığının açıklanmasını istiyoruz. İngiltere’de kritik bir dondurma kararı da var. Serdar Turhan’a bağlı PSL Asset Management ve PSL Capital’in Barclays hesaplarındaki 29 milyon 236 bin sterlin, İngiliz adli makamlarınca donduruldu. Bu varlıkların Türkiye’ye iadesi için bugün hangi aşamadayız?

: Başsavcılığa göre Londra ve Çekya’daki hesaplara tam 6 milyar 300 milyon lira gönderildi. Bunun yalnızca 2 milyar 200 milyon lirası geri döndü. Açıklanan işlemler itibarıyla geri dönmeyen 4 milyar 100 milyon liranın 3 milyar 400 milyon lirası doğrudan Tera Yatırım’a ait. Bizim incelediğimiz dökümde Londra tarafında Citibank ve RBS, Çekya tarafında ise Fio banka ve Česká spořitelna hesapları geçiyor. Hangi bankaya ne kadar gittiğinin ve her hesapta bugün ne kaldığının açıklanmasını istiyoruz. İngiltere’de kritik bir dondurma kararı da var. Serdar Turhan’a bağlı PSL Asset Management ve PSL Capital’in Barclays hesaplarındaki 29 milyon 236 bin sterlin, İngiliz adli makamlarınca donduruldu. Bu varlıkların Türkiye’ye iadesi için bugün hangi aşamadayız? İsviçre : Başsavcılık, 2026’nın ilk aylarında Enver Çevik’in İsviçre hesabına 4 milyar 500 milyon lira, Muhammed Yarız’ın İsviçre hesabına 500 milyon lira gönderildiğini açıkladı. Aynı dönemde yurt dışındaki hesaptan Burhan Tunç Özkan’a 1 milyar lira ödendiği de açıklandı. Soruşturmaya yansıyan bir başka işlemde Selim Dağbaşı’nın, Yarız’ın İsviçre’deki hesabına 14 milyon 500 bin dolar gönderdiği belirtiliyor. Yarız’ın İsviçre’ye yaptığı 25 milyon euroluk bir transfer daha var; incelediğimiz dökümde bu işlemin adresi Cenevre’deki Edmond de Rothschild hesabı olarak geçiyor.

: Başsavcılık, 2026’nın ilk aylarında Enver Çevik’in İsviçre hesabına 4 milyar 500 milyon lira, Muhammed Yarız’ın İsviçre hesabına 500 milyon lira gönderildiğini açıkladı. Aynı dönemde yurt dışındaki hesaptan Burhan Tunç Özkan’a 1 milyar lira ödendiği de açıklandı. Soruşturmaya yansıyan bir başka işlemde Selim Dağbaşı’nın, Yarız’ın İsviçre’deki hesabına 14 milyon 500 bin dolar gönderdiği belirtiliyor. Yarız’ın İsviçre’ye yaptığı 25 milyon euroluk bir transfer daha var; incelediğimiz dökümde bu işlemin adresi Cenevre’deki Edmond de Rothschild hesabı olarak geçiyor. Lüksemburg : Ağustos ayında Serdar Turhan ve Muhammed Yarız adına kayıtlı toplam 9 milyon 602 bin adet Türk Hava Yolları hissesi, Edmond de Rothschild’in Lüksemburg’daki hesaplarına aktarıldı. Hisselerin işlem günlerindeki toplam değeri yaklaşık 2 milyar 931 milyon lira. Bunun yaklaşık 2 milyar 702 milyon lirası Turhan’a, 229 milyon lirası Yarız’a ait hisse paketiydi. Soruyoruz: Bu hisseler bugün hangi hesaplarda ve ne kadarı üzerinde tedbir var?

: Ağustos ayında Serdar Turhan ve Muhammed Yarız adına kayıtlı toplam 9 milyon 602 bin adet Türk Hava Yolları hissesi, Edmond de Rothschild’in Lüksemburg’daki hesaplarına aktarıldı. Hisselerin işlem günlerindeki toplam değeri yaklaşık 2 milyar 931 milyon lira. Bunun yaklaşık 2 milyar 702 milyon lirası Turhan’a, 229 milyon lirası Yarız’a ait hisse paketiydi. Soruyoruz: Bu hisseler bugün hangi hesaplarda ve ne kadarı üzerinde tedbir var? Bahamalar : Başsavcılığın açıklamasına göre kasım ayında 504 milyon lira değerinde hisse Bahamalar’daki bir banka hesabına ulaştı; 1 milyar 950 milyon liralık ikinci aktarımı ise MASAK son anda durdurdu. İncelediğimiz belgelerde bu bankanın adı Capital Union Bank olarak geçiyor. Üstelik 7 Ağustos tarihli bir iç masraf kaydında, Tera Yatırım’ın bu Bahamalar bankasında hesap açması için İstanbul Ticaret Odası’ndan belge istendiği kendi elleriyle yazılmış. Yani kaçış hazırlığı haftalar öncesinden yapılmış. Şimdi giden o 504 milyon liralık hisse paketinin akıbetini soruyoruz: Hisseler o hesapta duruyor mu, başka bir hesaba mı geçti, üzerlerine tedbir kondu mu?

: Başsavcılığın açıklamasına göre kasım ayında 504 milyon lira değerinde hisse Bahamalar’daki bir banka hesabına ulaştı; 1 milyar 950 milyon liralık ikinci aktarımı ise MASAK son anda durdurdu. İncelediğimiz belgelerde bu bankanın adı Capital Union Bank olarak geçiyor. Üstelik 7 Ağustos tarihli bir iç masraf kaydında, Tera Yatırım’ın bu Bahamalar bankasında hesap açması için İstanbul Ticaret Odası’ndan belge istendiği kendi elleriyle yazılmış. Yani kaçış hazırlığı haftalar öncesinden yapılmış. Şimdi giden o 504 milyon liralık hisse paketinin akıbetini soruyoruz: Hisseler o hesapta duruyor mu, başka bir hesaba mı geçti, üzerlerine tedbir kondu mu? Cayman Adaları, Dubai, Belçika ve İsveç: İç dökümde başka ülkeler de var. Yahya Suna ve Rouben Zakharian’la ilişkilendirilen Cayman merkezli Shield Capital hesabında toplam 8 milyon dolarlık nakit çekimi görünüyor. Hani az önce telefonuna yan yana birler (7411111111) yazıp beş dakikalık sahte e-postayla hesap açtıklarını anlattığımız Dubai’deki Flatbook FZCO vardı ya; işte o şirketin Mashreqbank hesabına yaklaşık 2 milyon 927 bin dolar gönderildiği kaydedilmiş. Artsmrkts kayıtlarında ise Belçika’da Paynovate üzerinden 1 milyon 687 bin euroluk, İsveç’te Svea Bank üzerinden 417 bin dolarlık işlem yer alıyor. Bu işlemlerde parayı perde arkasında nihayetinde kimin aldığı ve paranın bugün nerede olduğu banka kayıtlarıyla tek tek belirlenmelidir.



Vurgunun mağdurları içeride biriktirdiği parasına ulaşamazken, Londra’daki gizli iç defterde kimlerin adına hangi devasa paralar çekildiğin de açıklayan Özlale, şöyle devam etti:

Ümit Gümüş : Londra’daki dolar hesabından yaklaşık 1 milyon 627 bin dolar çekildiği kayıtlarda görünüyor. Aynı kişinin ayrı bir hisse hesabındaki varlıkların değeri bir dönem tam 4 milyar 610 milyon liraya ulaşmış. Çekilen dolar hangi bankaya gitti? O milyarlık hisseler daha sonra kimin adına tutuldu?

: Londra’daki dolar hesabından yaklaşık 1 milyon 627 bin dolar çekildiği kayıtlarda görünüyor. Aynı kişinin ayrı bir hisse hesabındaki varlıkların değeri bir dönem tam 4 milyar 610 milyon liraya ulaşmış. Çekilen dolar hangi bankaya gitti? O milyarlık hisseler daha sonra kimin adına tutuldu? Levent Ağan : Londra’daki iç deftere göre hesabına 79 milyon 200 bin lira yatırılmış, ama hesabından 342 milyon lira çekilmiş! Aradaki fark tam 262 milyon 800 bin lira!

: Londra’daki iç deftere göre hesabına 79 milyon 200 bin lira yatırılmış, ama hesabından 342 milyon lira çekilmiş! Aradaki fark tam 262 milyon 800 bin lira! Erhan Lütfü Akalın : Aynı defterde yaklaşık 145 milyon liralık giriş ve 394 milyon liralık çekim görünüyor. Kayıtlara göre yatırdığı tutarın yaklaşık 249 milyon 300 bin lira üzerinde para çekilmiş!

: Aynı defterde yaklaşık 145 milyon liralık giriş ve 394 milyon liralık çekim görünüyor. Kayıtlara göre yatırdığı tutarın yaklaşık 249 milyon 300 bin lira üzerinde para çekilmiş! Masum Çevik ve Nermin Çevik : Masum Çevik adına iç defterde 129 milyon 500 bin liralık bir çekim kaydı var. Nermin Çevik adına ise ayrı bir hesapta 4 milyon 500 bin euro bakiye görünüyor.

: Masum Çevik adına iç defterde 129 milyon 500 bin liralık bir çekim kaydı var. Nermin Çevik adına ise ayrı bir hesapta 4 milyon 500 bin euro bakiye görünüyor. Serhat Serdar Üstün : İç defterde 44 milyon 425 bin liralık çekim görünüyor. Ayrıca İngiltere’deki HSBC hesabına 216 bin 910 sterlin gönderildiğine ilişkin kayıt var.

: İç defterde 44 milyon 425 bin liralık çekim görünüyor. Ayrıca İngiltere’deki HSBC hesabına 216 bin 910 sterlin gönderildiğine ilişkin kayıt var. Hesaba bakın: Sadece Levent Ağan, Erhan Lütfü Akalın, Masum Çevik ve Serhat Serdar Üstün adına görünen lira çekimleri, hesaplarına giren tutarları toplamda yaklaşık 686 milyon lira aşıyor! Milletin birikimi erirken bu 686 milyon liralık fark hangi işlemlerden doğdu ve çekimler hangi banka hesaplarına ödendi? Bunu öğrenmek istiyoruz.

Ünsal Ban : Dosyada Ünsal Ban adına da üç ülkeye uzanan işlemler yer alıyor: İngiltere’de Tera Europe’a 41 milyon lira, İsviçre’de Century City’ye 100 milyon lira ve Malta’ya 4 milyon euro! Malta’daki alıcı hesabın kime ait olduğunu ve bu işlemlere konu varlıkların bugünkü durumunu soruyoruz.

: Dosyada Ünsal Ban adına da üç ülkeye uzanan işlemler yer alıyor: İngiltere’de Tera Europe’a 41 milyon lira, İsviçre’de Century City’ye 100 milyon lira ve Malta’ya 4 milyon euro! Malta’daki alıcı hesabın kime ait olduğunu ve bu işlemlere konu varlıkların bugünkü durumunu soruyoruz. Döviz çekimleri ve komisyon kayıtları: Döviz işlemlerinin tutulduğu kayıtlarda ise Onur Talha Olur adına yaklaşık 47 milyon 521 bin dolar, A. ve R. Süzgün’le ilişkilendirilen hesaplarda 9 milyon 250 bin dolar, L. C. Küpelioğlu adına yaklaşık 2 milyon 540 bin dolar tutarında çekim görünüyor. İsak Henry Gabay adına İngiltere’deki Coutts hesabıyla bağlantılı yaklaşık 360 bin sterlinlik hareket, Ahmet İplikçi adına da yaklaşık 685 bin dolarlık komisyon kaydı var. Bu kayıtların tamamının banka hareketleriyle eşleştirilmesini, ödemenin hangi hesaba ve gerçekte kime yapıldığının ortaya çıkarılmasını istiyoruz.

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