İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, bir kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Bir şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Öte yandan soruşturma kapsamında Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya'nın da aralarında bulunduğu 3 kişi yeniden gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Akkaya yeniden gözaltına alındı

Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya, soruşturma kapsamında daha önce de iki kez gözaltına alınmıştı. Akkaya, son olarak 7 Kasım'da gözaltına alınmış, 11 Kasım'da hakkında konutu terk etmeme ve yurt dışına çıkmama şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) da 20 Ekim'de Bulls Yatırım hakkında faaliyeti durdurma kararı vermişti.

Soruşturmada tutuklu sayısı 140'a yükseldi

Eylül ayında başlayan ve sermaye piyasalarındaki şüpheli işlemleri konu alan soruşturma, çok sayıda finans kuruluşunun yöneticisine ve kamu bürokrasisinden isimlere uzanmıştı.

Soruşturma kapsamında eski bakan ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda isim tutuklanmıştı.

Son tutuklamalarla birlikte soruşturmada tutuklu sayısının 140'a yükseldiği bildirildi.

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