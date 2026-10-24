Fon soruşturması: Nusret Altınbaş teslim oldu, AKP'li Ertan Aydın adliyeye sevk edildi

Fon vurgunu soruşturmasında hakkında gözaltı kararı olan Altınbaş Holding sahibi Nusret Altınbaş teslim oldu.

Sermaye piyasalarında yapılan işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmaları kapsamında 31 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Gözaltı kararı verilen isimler arasında Altınbaş Holding sahibi Nusret Altınbaş da bulunuyordu.

Altınbaş'ın kardeşi İnan Altınbaş ise gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında diğer aile fertlerinin tüm malvarlıkları dondurulmuştu.

Ailenin ismi Sarıgül soruşturmasında da geçti. Sarıgül Ailesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş ile Titanic Hotel Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aygün gözaltına alındı.

Mal varlığına el konulan Altınbaş Holding’in rant ve vurgun karnesini soL'da haberleştirmiştik.

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Ertan Aydın adliyeye sevk edildi

Öte yandan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski başdanışmanı ve eski AKP Milletvekili Ertan Aydın da adliyeye sevk edildi.

“Türkiye Yüzyılı” sloganının mimarlarından Ertan Aydın da fon soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı.

Ertan Aydın, fon vurgunu skandalının odağındaki Tera Menkul Değerler Şirketinde bir dönem bağımsız denetim kurulu üyeliği yapmıştı.

84 kişi tutuklandı

Fon soruşturmalarında bugüne kadar toplam 84 şüpheli tutuklandı. 282 isim hakkında ise adli işlem yapıldı. Şüpheliler arasında bulunan bazı kişilerin yurtdışında olduğu biliniyor.

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