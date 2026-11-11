Fon soruşturması: Gülermak İnşaat'ın patronu hakkında tedbir talebi

AKP'li üst düzey isimlerin adının geçtiği, çok sayısa ismin tutuklandığı fon soruşturmasında yeni bir gelişme daha yaşandı.

Gazeteci Bahadır Özgür'ün aktardığına göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı ve büyük hissedarı Kemal Tahir Güleryüz hakkında mal varlığı işlemlerine yönelik tedbir talebinde bulundu.

Haberi sosyal medya hesabından paylaşan Özgür, "Finansal, tapu, bankacılık vs. ile malvarlığını artırıcı veya azaltıcı işlemler konusunda ilgili kuruluşların savcılığa başvurması istendi" diye yazdı.

Fon soruşturmasında daha önce de çok sayıda patronun ve şirket yöneticisinin de finansal hareketleri incelemeye alınmış, bazı isimlerin malvarlığına tedbir uygulanmıştı.

Gülermak İnşaatı nereden hatırlıyoruz?

1958 yılında kurulan ve merkezi Ankara'da bulunan uluslararası bir şirket, metro hatları, tramvay projeleri, yüksek hızlı tren hatları ve otoyol tünelleri başta olmak üzere pek çok alanda kamu ihalesi aldı.

Ankara'da NATO yolu-Dikimevi Metrosu Yapım İşi İhalesi kapsamında 14,08 milyar TL teklifle ihaleyi kazandı. Ayrıca İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı metro bağlantısı, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metrosu, Halkalı-Ispartakule Demiryolu ve İzmir'de Buca Metrosu gibi kamu projelerini yürüttüler.

Gülermak Ağır Sanayi İnşaat'a Kanal İstanbul güzergahı üzerindeki geçiş projelerinden birinin ihalesi de verilmişti. Şirket projenin ulaşım bağlantıları kapsamında yer alan projeye dahil olmuştu.

AKP döneminde büyüyen şirket yurtdışında da Polonya, Romanya, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Hindistan ve Filipinler gibi ülkelerde devlet kurumlarının açtığı metro, demiryolu ve otoyol tünelleri ihalelerini kazandı.

Şirketin en büyük hissedarı Kemal Tahir Güleryüz şirketin halka arz edilmesinin yarattığı piyasa değeri artışıyla zenginler listesine dahil oldu. Forbes Türkiye tarafından yayımlanan "En Zengin 100 Türk" listesine ilk kez 2025 yılında girdi.

Yaklaşık 740 milyon dolar servetiyle listenin 57. sırasında yer aldı.

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