Kanal İstanbul için 'gizli' ihale: Özel olarak davet edildiler

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Çılgın” projesinde bir büyük ihale daha sonuçlandı. Yoğun şekilde eleştirilen Kanal İstanbul Projesi’ne hazırlık aşaması olarak değerlendirilen yol, su, elektrik, doğalgaz vb hatları deplase işlerinden ilki için 27 Haziran’da tören düzenlenmişti. Kanal İstanbul’un üzerine inşa edilecek ilk köprü olan Sazlıdere Köprüsü’nün temeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla atılmıştı.

Sözcü'den Yusuf Demir'in haberine göre 27 Haziran’daki bu törenin hemen ardından, bir gün sonra gizli yeni bir ihale yapıldığı ortaya çıktı. Kamu İhale Kanunu'nun deprem, afet gibi olağanüstü haller için öngördüğü 21-b Pazarlık usulüyle duyuru ilanına çıkılmadan, yani kimseye duyurulmadan, özel olarak davet edilen şirketler arasında yapılan ihalenin sonucu bugün açıklandı.

“Halkalı-Kapıkule Yeni Demiryolu İnşaatı Kapsamında Halkalı-Ispartakule Arası (Kanal İstanbul Geçişi) Demiryolu Hattı İnşaatı İle Elektromekanik Sistemlerinin Temini ve Yapımı” adlı iş için 3 milyar 568 milyon lira yaklaşık maliyet hesaplanmıştı.

5 firma ya da ortaklıktan teklif alındı. İhale, özel olarak davet edilen Gülermak-Yapı ve Yapı-Taşyapı iş ortaklığına verildi. İhale bedeli 3 milyar 111 milyon 362 bin lira olarak açıklandı.

9 Ağustos günü imzalanan sözleşmeye göre 23 Ağustos'ta başlayacak inşaat, 4 Kasım 2024'te tamamlanacak.

Gülermak'ın bitmeyen Sabiha Gökçen metrosu işi

Sabiha Gökçen’e uzanacak metro projesi ihalesi 2014 yılında yapıldı. 4 istasyon ve yaklaşık 7.4 kilometre uzunluğundaki proje 169.5 milyon Euro’ya Gülermak-YSE ortaklığı’na verildi.

Sözleşmeye göre inşaat 16 Mart 2015’te başlayacak ve 1 Mart 2018’de bitecekti. Ancak proje sessiz sedasız durduruldu. İnşaat, İmamoğlu’nun seçilmesi sonrası alınan uluslararası kredi ile yeniden hareketlendi.

Yapı&Yapı kamu ihalelerinin gözdesi

Yapı & Yapı 100 bin lira sermaye ile 2004 yılında kuruldu. O tarihten bu yana 7 kez sermaye artışına giden şirket, sermayesini 118 milyon 910 bin liraya çıkardı.

Yapı ve Yapı, 5 yılda aldığı 12 büyük ihalede 6 milyar 320 milyon liralık sözleşme imzaladı.

Zafer Yıldırım’ın sahibi olduğu Yapı&Yapı halihazırda İstanbul Finans Merkezi’ndeki SPK binası ve özel proje alanı ile Etiler’deki Polis Meslek Yüksekokulu arazisindeki KİPTAŞ’ın projesinin inşaatını yürütüyor.

Emlak Konut GYO’nun Başakşehir’deki Kuzey Yakası adlı ofis projesini de inşa eden Yapı & Yapı, kamudan aldığı çevre düzenleme ve park ihaleleriyle de biliniyor.

Ankara AKM ve Millet Bahçesi, Başakşehir Millet Bahçesi, Hoşdere Hayatpark projesi ve Maltepe sahilindeki 1 milyon 250 bin metrekare dolgu yapılarak hayata geçirilen Orhangazi Şehir Parkı firmanın projeleri arasında yer alıyor.

Taşyapı Haziran'da peş peşe büyük ihale aldı

Emrullah Turanlı'nın sahibi olduğu Taşyapı, 2021 yılı Haziran ayında üst üste büyük ihaleler aldı. İlk olarak 4 Haziran'da yapılan ihaleyle 204.3 milyon liralık Kahramankazan-Kızılcahamam Devlet Yolu ihalesini alan Taşyapı, bir hafta sonra 11 Haziran'da KKTC'nin yarısının 150.1 milyon liralık karayolu ihalesini aldı. Firma 26 Haziran'da da 3.1 milyarlık Halkalı-Ispartakule Arası (Kanal İstanbul Geçişi) Demiryolu Hattı İnşaatı ihalesine imza attı.

'İhaleleri canlı yayınlayın'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP'li belediye başkanlarıyla yaptığı toplantıda "Sizlerden 2019 seçimlerinde milletimize açıkladığımız manifestomuzdaki 11 prensibimize sıkı sıkıya sahip çıkmanızı istiyorum. Özellikle imar düzenlemelerinde asla şaibeye yer vermeyecek şekilde adil ve açık bir çalışma ortaya koymanız gerekiyor. İhaleleri mutlaka şeffaf şekilde gerçekleştirin, hatta tüm ihaleleri canlı yayınlayın. Yaptığınız işlerin tanıtımına önem verin" demişti.