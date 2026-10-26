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Fon soruşturması: Eski SPK Daire Başkanı Erman Çete tutuklandı

Eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Daire Başkanı Erman Çete savcılık ifadesi sonrası tutuklama talebiyle sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 26.10.2026 , 21:50

Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Daire Başkanı Erman Çete tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Erman Çete emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Savcılıkta ifadesi alınan Çete, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, Çete'nin tutuklanmasına karar verdi.

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