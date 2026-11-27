İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden 1'i tutuklama, 3'ü de adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, 1 şüphelinin tutuklanmasına, 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verdi.

Akkaya daha önce 2 kez gözaltına alınmıştı

Şüphelilerden Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya ise savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya, soruşturma kapsamında daha önce de iki kez gözaltına alınmıştı. Akkaya, son olarak 7 Kasım'da gözaltına alınmış, 11 Kasım'da hakkında konutu terk etmeme ve yurt dışına çıkmama şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) da 20 Ekim'de Bulls Yatırım hakkında faaliyeti durdurma kararı vermişti.

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