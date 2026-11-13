Fon krizi kulisi: AKP'de Kavcıoğlu'nun gözaltına alınmasını isteyenler var, Arıcan istifa etmemek için direniyor

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in fon vurguncularını "suç örgütü" olarak tanımlamasının ardından ekonomi bürokrasisinden birçok isim tutuklandı.

Yandaş kalemler adı henüz soruşturmada geçmese de iki isme özellikle işaret etti. Bu isimler eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yakınlıklarıyla bilinen BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Erişah Arıcan'dı.

Kavcıoğlu bu haftanın başında görevinden istifa etti, Arıcan ise sessizliğini koruyor.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz bugünkü köşesinde, Kavcıoğlu'nun istifasının perde arkasına ve Arıcan'ın akıbetine ilişkin kulis bilgilerini aktardı.

Kavcıoğlu'nun istifasını iki hafta önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talep ettiğini aktaran Saymaz, benzer şekilde Arıcan'ın istifasının da talep edildiğini kaydetti.

Saymaz'ın yazısından ilgili kısımlar şöyle:

"Kavcıoğlu’nun istifası, yardımcısı Muhammed Erişen ve iki daire başkanının tutuklanmasından sonra geldi. Bu zamanlama bile eski BDDK Başkanı’nın fon soruşturmasında şüpheli olduğunu düşündürüyor. Erişen ve iki daire başkanına Kavcıoğlu hakkında ya da Kavcıoğlu’nu bağlayacak sorular yöneltildiğini tahmin ediyorum. Bana göre istifanın arkasındaki asıl sebep bu. AK Parti kulislerinde Kavcığlu dosyasının iki hafta önce Erdoğan’ın önüne götürüldüğü ileri sürülüyor. Kavcıoğlu, şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılırsa şaşırtıcı olmaz. Gözaltına alınır mı? Tutuklanır mı? AK Parti’de bu talebi dillendirenler var. Fatma Betül Sayan Kaya’dan sonra olmaz diyemiyorum. İddiaya göre Erdoğan’ın istifasını istediği tek kişi, Kavcıoğlu değil. Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Erişah Arıcan için de 'İstifa etsin' dediği ileri sürülüyor. Arıcan’ın direndiği, kendisini anlatma çabasına girdiği söyleniyor. Ancak gelecek günlerde Arıcan’a da el çektirileceği konuşuluyor."

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