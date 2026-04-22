Flörtleştiğini sandı, gizli bilgileri sızdırdı: Pentagon'un nükleer birimindeki yetkili hakkında soruşturma

ABD’li muhafazakâr aktivist James O’Keefe’in yayımladığı gizli kayıtlar, ABD ordusunun nükleer komuta yapısını tartışmaların merkezine taşıdı.

Sağcı grup "Project Veritas"ın kurucusu, daha sonra da O’Keefe Media Group’u oluşturan O’Keefe, ABD’nin nükleer yapılanmasında görevli Nükleer ve Kimyasal Güvence Şube Şefi Andrew Hugg’a ait olduğunu söylediği görüntüleri paylaştı.

X’te hızla yayılan görüntülerde Hugg’un, kadın bir gizli muhabire ABD-İran çatışmasıyla ilgili hassas bilgiler verdiği öne sürüldü. Kayıtların ardından ABD askeri bürokrasisinin en üst düzeylerinde güvenlik alarmı verildiği aktarıldı.

'Gözlerin beni o kadar büyüledi ki neredeyse anlatacağım'

Görüntülerde Andrew Hugg’un bir kadınla konuştuğu görülüyor. Görüntülere göre, Hugg, kadının görünümünden etkileniyor ve bu sırada askeri operasyonlar ile stratejilere ilişkin ayrıntılar paylaşıyor.

Kayıtlarda Hugg’un, “Casus değilsin, değil mi?” diye sorduğu, kadının da gülerek “Hayır” yanıtını verdiği görülüyor. Ardından Hugg’un, “Gözlerin beni o kadar büyüledi ki neredeyse anlatacağım... İstihbarat almanın en kolay yolu bir erkeğin karşısına güzel bir kadın göndermektir” dediği duyuluyor.

Aynı görüntülerde Hugg’un, son ABD askeri operasyonlarında çocukların ölmüş olabileceğini söylediği, bunu da “ikincil zarar” olarak nitelediği kaydediliyor. Hugg’un ayrıca sinir gazlarının kullanımı ve ABD’nin daha geniş nükleer stratejisi üzerine konuştuğu, hükümetin şu an için “kimseyi nükleer silahla vurma” planı olmadığını, ancak siyasi yönelim değişmezse İran’ın bir sonraki liderinin ortadan kaldırılmasında tereddüt edilmeyeceğini söylediği görülüyor.

Pentagon’dan hızlı hamle

O’Keefe’in ifşasının ardından gelişmeler hız kazandı. Görüntülerin yayılmasından kısa süre sonra Hugg’un Pentagon’dan güvenlik görevlileri eşliğinde çıkarıldığı ve hakkında soruşturma başlatıldığı yönünde haberler çıktı.

ABD Kara Kuvvetleri Bakanlığı Sözcüsü Cynthia O. Smith, “Bu konu hakkında kapsamlı bir soruşturma yürütürken Bay Hugg’u idari izne çıkardık” açıklamasını yaptı.

Bakanlığın, Hugg’un gizli muhabirle yaptığı görüşmeler sırasında ne ölçüde bilgi paylaştığını incelediği belirtildi.

Andrew Hugg kimdir?

Andrew Hugg, görevden uzaklaştırılmadan önce ABD Kara Kuvvetleri Bakanlığı bünyesinde Nükleer ve Kimyasal Güvence Şube Şefi olarak görev yapıyordu. Bu görev, ABD’nin cephaneliğindeki en hassas silah sistemlerine ilişkin strateji ve güvenlik protokollerinin denetimini kapsıyordu.

Hugg’un kariyerinin, nükleer faaliyetler ve kitle imha silahlarına karşı operasyonlar konusundaki uzmanlığıyla şekillendiği ifade edildi. Görevini doğruladığı belirtilen LinkedIn hesabının ise daha sonra silindiği aktarıldı.

ABD Kara Kuvvetleri Bakanlığı, idari izin kararının ardından yeni bir açıklama yapmadı. O’Keefe Media Group ise görüntülerin tamamını X üzerinden yayımladı. Haber yayına hazırlandığı sırada Hugg hakkında resmi bir suçlama yöneltilmediği belirtildi.