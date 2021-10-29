Flash TV işe işçi düşmanlığıyla başladı, toplu istifa geldi

11 Ekim’de yeniden yayına başlayan Flash TV’de 4 isim toplu olarak istifa etti.

MedyaRadar’ın haberine göre 11 Ekim’de resmi açılışı yapılmasına rağmen çalışanların girişi yapılmadı, sigortaları ise yok.

Öte yandan maaşların asgari ücret üzerinden verildiği Flash TV’de, aradaki farkın elden ödeme olarak yapılacağı belirtildi.

Tüm bu yaşananların üzerine henüz girişi yapılmayan işçilerin haksız yere işten çıkarılması büyük tepki çekti.

İki kameraman, bir muhabir ve bir montajcı yaşanan bu krizler üzerine istifa ederek kanalla yollarını ayırdı.