Fitch'ten Merkez Bankası değerlendirmesi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye’de yeni ekonomi yönetiminin göreve başlamasıyla birlikte politika faizinin yeniden, politika yapıcıların lira ve rezervler üzerindeki baskıları hafifletmek ve enflasyonla mücadele etmek için kullandığı bir araç haline gelebileceği değerlendirmesini yaptı.

Bloomberght'nin aktardığına göre, kredi derecelendirme kurululu Fitch Türk ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

‘Etkinin anlaşılması zaman alır’

Raporda seçimin ardından hükümetin ekonomide politika değişikliği sinyali verdiği, ancak politika yapıcıların önünde -düzenleyici adımların geri çekilmesi gibi- karmaşık zorluklar olduğu ve bu nedenle herhangi bir politika değişikliğinin etkisinin anlaşılmasının zaman alacağı belirtildi

Açıklamada "Politika faizi, politika yapıcıların lira ve rezervler üzerindeki baskıları hafifletmek ve enflasyonla mücadele etmek kullandığı bir araç haline gelebilir" ifadesi yer aldı.

TL'nin dolar karşısındaki yüzde 16'lık son değer kaybının uluslararası rezervler üzerindeki baskıyı azaltabileceğine dikkat çekildi.

Notta, "Ancak, son yıllarda Türkiye’de geçişkenliğin artan boyutu ve hızı göz önüne alındığında, zayıf bir lira halen güçlü olan enflasyonist baskıları ağırlaştırabilir. Lira'daki aşırı oynaklık, banka mevduat istikrarına ilişkin endişeler de yaratabilir (Aralık 2021’de olduğu gibi), ancak mevcut sermaye akışı yönetimi önlemleri yakın vadede yerel döviz talebinden kaynaklanan değer kaybının hızını dengede tutmaya devam edebilir" denildi.