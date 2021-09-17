Fitch, Türkiye büyüme beklentisini yükseltti

Fitch, Küresel Ekonomik Görünüm Raporu'nda; Türkiye için bu yılki büyüme beklentisini yüzde 7.9'dan yüzde 9.2'ye çıkardı.

Yüksek frekanslı verilerin ekonomik ivmenin bu yılın 2'nci yarısına kadar devam ettiğini gösterdiği belirtilen raporda, Türkiye'deki ekonomik büyümenin 2022'de yüzde 3.5'e gerilemesinin ardından 2023'te yüzde 4.5'e çıkmasının öngörüldüğü aktarıldı.

'Enflasyonda çift hane 2023'e kadar sürer'

Raporda, mevcut güçlü büyüme oranlarına yükselen enflasyonun eşlik ettiğine dikkat çekilerek, enflasyonun yavaşlayacağı ancak 2023'e kadar çift hane kalmasının beklendiği ifade edildi.

Fitch'in raporunda, Türkiye için yıllık enflasyon tahminleri 2021'de yüzde 17.2, 2022'de yüzde 13.4 ve 2023'de yüzde 10.5 olarak belirlendi.

Küresel büyüme tahmini yüzde 6'ya geriledi

Küresel ekonominin 2021 yılı büyüme tahmininin düşürüldüğü raporda, dünya ekonomisinin bu yıl yüzde 6'lık büyüme göstermesinin beklendiği kaydedildi. Fitch, haziran ayındaki tahmininde küresel ekonominin yüzde 6.3 büyüyeceğini öngörmüştü.