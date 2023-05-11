Fitch Ratings'ten seçim sonrası analizi: Politika değişimini bekliyoruz

Fitch Ratings'in yayımladığı notta “Türkiye notuna yönelik aşağı yönlü baskının yumuşamasında seçim sonrası güveni istikrara kavuşturacak, makroekonomik ve finansal istikrar riskleri azaltacak ve dış finansmana erişimi iyileştirecek politika değişimlerine odaklanacağız” denildi.
Bloomberg HT'nin aktardığına göre, notta regülasyonlara yönelik ve sermaye akışını düzenleyen önlemlerin potansiyel politika değişikliklerinin karmaşıklığını artırdığı belirtildi.
Fitch bankaların karlılıklarının azalan iş hacmi ve marj sıkılaşması sebebiyle zayıflayacağını öngördü.
Fitch halihazırda Türkiye'nin kredi notunu "B", görünümünü ise "negatif" olarak değerlendiriyor.