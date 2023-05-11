Bank of America'dan seçim analizi: Dolar/TL'de adil değerleme 24 seviyesinde

Bank of America (BofA), raporunda 'yerel strateji' başlığı altında muhalefetin kazanması durumunda 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 30 ile zirve yapabileceğini öngördü.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre, Bank of America "Saha notları: Hiçbir taraf için net bir zafer, ekonomi için kolay çare yok" başlıklı notuyla seçime ilişkin değerlendirmesinde senaryolar yer aldı. BofA ekonomistlerin hazırladığı raporda seçimlerin ilk turda sonuçlanmasının olası olduğu başlığına yer verildi.

'Türk lirasında değer kaybı ve faiz sorunlara yol açabilir'

BofA raporunda yatırımcıların mali taraftaki düzenlemeler dolayısıyla tedirgin olduğu belirtildi. Raporda yatırımcıların, muhalefetin kazanması durumunda, Türk lirasında birimindeki değer kaybının ve faiz artışlarının bankacılık sektörü bilançolarında ve hükümetin yükümlülüklerinde sorunlara yol açabileceğini düşündüğü ifade edildi.

BofA ekonomistlerinin değerlendirmesinde bazı yatırımcıların da bazı kurumların bilançolarındaki gizli yükümlülük ve maliyetlerin seçimlerden sonra ortaya çıkabileceği yönünde endişeleri olduğu ifadeleri yer aldı.

Lirada yüzde 20-25 değer kaybı beklentisi

BofA, Türkiye'de borcun milli gelire oranının faizlerde ve kurda yaşanacak artışlara karşılık olarak potansiyel olarak kamu bankalarına sermaye konulması ve depreme yönelik finansman ihtiyaçları da dahil olmak üzere yüzde 50-55 seviyesinde öngördü. Banka Eylül ayıyla birlikte faizlerin yüzde 50'ye ulaşması ve Türk lirasında yüzde 20-25 değer kaybı beklentisini yinelerken, kampanya döneminde ücret artışları taahhütleri ve enflasyona ilişkin revizyon görüşmelerinin beklentileri üzerinde yukarı yönlü bir risk yarattığını ifade etti.

'Dolar/TL'de adil değer 24 seviyesinde'

Bankanın değerlendirmesinde kur ve tahvillere ilişkin senaryolar da yer aldı.

Banka ekonomistleri muhalefetin seçimleri kazanması durumunda politika faizinin yüzde 50 olduğu ortamda 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 30 ile zirve yapmasını öngördü. Banka dolar/TL 'de adil değerin de 24 olacağını tahmin etti. Kurdaki seviyenin genelde adil değeri aştığını ifade eden BofA muhalefetin kazanması durumunda kurun 25 seviyesine çıkabileceğini belirtti.