Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinden Enes Kara eylemi

Elazığ'daki Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, arkadaşları Enes Kara’nın yaşamına son vermesine ilişkin kampüs içerisinde eylem yaptı.
Evrensel'in haberine göre, Diş Hekimliği Fakültesi binası önünde beyaz önlükleriyle bir araya gelen öğrenciler ellerinde karanfiller taşıdı.
Kara’yı intihara iten politikalara tepki gösteren öğrenciler adına basın açıklamasını Zeynep İlayda Baykendi okudu.
'Kaç canımızı kaybetmemiz gerekiyor?'
Pek çok öğrencinin Enes’le aynı sorunları yaşadığına dikkat çeken Baykendi şunları söyledi:
"Bir şeyler yapmak için daha kaç canımızı kaybetmemiz gerekiyor? Daha kaç gencin dünyayı kucaklayacak gülüşünün solması gerekiyor? Artık bu durumun ele alınmasını ailelerin, öğretmenlerin, yönetimin bu durum hakkında bir şeyler yapmasını talep ediyoruz. Enes videosunda '19 yaşımı böyle hayal etmemiştim' diyor. Hangimiz 19 yaşımızı böyle hayal edebilir ki? Bugün burada Fırat Tıp Öğrencileri ve Enes’in arkadaşları olarak Enes’i anmak için toplanmış bulunuyoruz. Enes sen her zaman kalbimizde yaşayacaksın ve her zaman 19 yaşında olacaksın."
Enes'in arkadaşları