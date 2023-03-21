Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği TBMM'de görüşülecek

Finlandiya'nın Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, perşembe günü TBMM Dışişleri Komisyonu'nda görüşülecek.
Dışişleri Komisyonu, AKP İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç başkanlığında 23 Mart Perşembe günü saat 15.00'te toplanacak.
Komisyonda, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un imzasıyla sunulan "Kuzey Atlantik Antlaşmasına (NATO) Finlandiya'nın Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi" ele alınacak.